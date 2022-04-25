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Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 'Çok şükür oğlumu kurtarabildim'
Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 'Çok şükür oğlumu kurtarabildim'
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Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 'Çok şükür oğlumu kurtarabildim'

Bursa’da tek motorlu uçak, sokak arasına düştü. Olayda uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, alev alan 5 araç hasar gördü. Uçağın düşerken çarptığı evde bulunan Aslı Sarı, o anları anlattı.

2 Saat Önce
2022-04-25 18:19:44
Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 'Çok şükür oğlumu kurtarabildim'

'ÇOK ŞÜKÜR OĞLUMU KURTARABİLDİM'

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Bursa'da tek motorlu uçağın düşerken çarptığı evde bulunan Aslı Sarı, o anları anlattı. Ağlayarak yaşadıklarını dile getiren Aslı Sarı, “Olay sırasında evdeydim.

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Oğlum ve arkadaşım vardı evde. Bir ses duyduk. Biri ‘Uçak' dedi anlamadım. Arkadaşım ‘Uçak düştü' dedi ve kaçtı çünkü bebeği vardı. Ateşleri görünce ben evden çıkamadım. Balkondan atlamaya çalıştım, atlayamadım.

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Merdivenlerden nasıl indiğimi bilmiyorum. Çocuğumu kucağıma aldım ve yuvarlana yuvarlana kaçtım oradan. Tekrar patlayacak sandım. Her yer gaz kokuyordu. Çok kötü oldu ama çok şükür kurtulduk. Evimiz 2 katlı, ben 2'nci kattaydım. Üst kata çarptı. Çok korktuk. Çok şükür oğlumu kurtarabildim. Çok kötüydü. Sadece düşme nedeniyle vücudumda yaralar var. Çocuğum çok kötü etkilendi. Sessizce oturuyor öyle” diye konuştu.

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Uçağın çarptığı evin sahibi Necmiye Sarı, “Ben komşuya gitmiştim, gelinim evdeydi. Orda ‘güm güm' diye patladı. Kapımızın önüne uçak düşmüş. 3-4 defa patladı. Çıktım baktım, bizim evin önünde alevler. Arabalar yandı” dedi. DHA .

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