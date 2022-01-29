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Bursa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
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Bursa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'daki bir gece kulübünde silahlı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2 Saat Önce
2022-01-29 08:32:08
Bursa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Nilüfer'deki bir gece kulübüne giden Suat A. ve kardeşi Fırat A. ile yan masadaki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından dışarı çıkan taraflar, birbirine ateş etmeye başladı. Suat A. ve Fırat A. yaralanırken kimliği bilinmeyen şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Suat A. Bursa Şehir Hastanesi'ne, kardeşi Fırat A. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Suat A.'nın durumu ağır.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 16 adet mermi kovanı tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. .

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