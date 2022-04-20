DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Üç Kız Kardeş 9. bölüm izle | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm (9.bölüm) tek parça full HD izle
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Bilim Kurulu toplantısı ne zamana ertelendi? Toplantı iptal mi oldu? Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi?
Bakanlığın Kinder kararının ardından Ferrero'dan açıklama
Destan 20. bölüm tek parça izle | Youtube Destan yeni bölüm (20.bölüm) izle
Avustralya'yı hayal kırıklığına uğratan anlaşma
Bisiklet dostu ilçede bisiklet şenliği yapılacak
Goji berry meyvesi nedir? Goji berry (kurt üzümü) nerede, hangi marketlerde satılıyor? Goji berry neye iyi gelir?
AB ülkelerinden Rusya'yı köşeye sıkıştıracak hamle
'Mezarlıktan korkanın sevdiği ölmemiştir'
5-6 Mayıs'ta hastaneler açık mı, kapalı mı? Devlet hastanesi 5 Mayıs Perşembe, 6 Mayıs Cuma randevu alınacak mı? Doktorlar grevde mi?
Bakan Nebati ABD’de: IMF ile toplantıda ne konuşuldu?
Ukraynalı komutan Erdoğan'a seslendi: Yardım edin, bunlar son saatlerimiz olabilir
Yunan basını: Atina’nın SİHA kaygısı körüklendi
Çin, Solomon Adaları ile güvenlik paktı imzaladı
Altılı masada sığınmacı çatlağı

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

BURSA

19:54

04:40
19:54
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:38

04:26
19:38
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:21

04:10
19:21
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:04

03:52
19:04
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:51

03:50
18:51
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

ANKARA

19:38

04:26
SAHUR
19:38
İFTAR

TIMETURK / GÜNDEM / Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama!

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama!

Orhangazi'de infaz koruma memurlarının bulunduğu otobüste patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-04-20 08:45:00
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah 07.30 saatlerinde acı bir olay yaşandı.

Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının olduğu otobüste bir anda patlama gerçekleşti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, patlamayla ilgili açıklama yaparak 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı; kullanılamaz hale gelen araç da bir akaryakıt istasyonuna çekildi.

El yapımı bomba tespit edildi

Patlama nedeniyle ilgili de konuşan Vali Canbolat, "Cezaevi aracının geçişi sırasında ağacın dibine bırakılan el yapımı bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını değerlendiriyoruz. İçişleri ve Adalet Bakanları Bursa'ya geliyor." ifadelerini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş