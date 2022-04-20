Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama!

Orhangazi'de infaz koruma memurlarının bulunduğu otobüste patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah 07.30 saatlerinde acı bir olay yaşandı.

Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının olduğu otobüste bir anda patlama gerçekleşti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, patlamayla ilgili açıklama yaparak 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı; kullanılamaz hale gelen araç da bir akaryakıt istasyonuna çekildi.

El yapımı bomba tespit edildi

Patlama nedeniyle ilgili de konuşan Vali Canbolat, "Cezaevi aracının geçişi sırasında ağacın dibine bırakılan el yapımı bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını değerlendiriyoruz. İçişleri ve Adalet Bakanları Bursa'ya geliyor." ifadelerini kullandı. .