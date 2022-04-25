DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ay Vakti dergisinden Sezai Karakoç özel sayısı
Rapçi Berk Bayındır 8. kattan düşerek hayatını kaybetti
Boynunda kolye görünümlü kalem silahla yakalandı
Zararlı Linklerin Tespiti Nasıl Yapılır? Zararlı Linkler Nasıl Tespit Edilir?
T2002JF model uçak nedir? TC-UPT T2002JF uçak özellikleri nelerdir? T2002JF tek motorlu uçak hangi ülkenin uçağı?
Türkiye'nin taraftar haritası çıkarıldı
Putin: Yabancı istihbaratçılar suikast peşinde
Putin: 'ABD ve Avrupalı ortaklarımızın çok tuhaf diplomasileri var'
Twitter, Hollandalı ırkçı liderin hesabını askıya aldı
Küresel askeri harcamalar ilk kez 2 trilyon doları aştı
Dubaili şirket Türk taşımacılık şirketini satın alıyor
Bursa'da kurulan şirket sayısı artıyor
Müsilaj İstanbul sahillerine geri mi geliyor?
Ultralight uçak nedir, özellikleri nelerdir? Bursa'da düşen uçağın modeli ve tipi nedir? Düşen uçakta kaç kişi vardı?
Macron'a tüm dünyadan tebrik mesajları yağıyor

TIMETURK / GÜNDEM / Bursa'da evlerin arasına uçak düştü! Ölüler var

Bursa'da evlerin arasına uçak düştü! Ölüler var

Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağı düştü.

2 Saat Önce
2022-04-25 15:32:03
Bursa'da evlerin arasına uçak düştü! Ölüler var

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü, uçağın düşmesiyle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." İfadeleri kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş