Bursa'da evlerin arasına uçak düştü! Ölüler var

Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağı düştü.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü, uçağın düşmesiyle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." İfadeleri kullandı. .