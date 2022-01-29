DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer neden görevden alındı? Sait Erdal Dinçer neden istifa etti?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa mı etti? Gül'ün yerine kim atandı? Adalet Bakanı niye, neden istifa etti?
Cem Yılmaz'dan Hepsijet işçilerine destek
Bursa’da 10 milyon TL'lik 38 araca el kondu!
Erhan Çetinkaya kimdir? TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya mı oldu?
Araştırma: Kediler evcilleştirilince beyinleri önemli ölçüde küçüldü
Bitcoin analistleri yeni bir düşüşten endişe ediyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül neden istifa etti? Abdulhamit Gü istifa sebebi nedir?
En çok satan otomobil markası belli oldu: 10,5 milyon araç satışı!
Kripto paralarda ilk önemli fire
Biden, ABD askerlerini Doğu Avrupa'ya gönderecek
Nikol Paşinyan: Büyük Ermenistan'dan vazgeçtik!
Bursa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Fazıl Say'ın Kılıçdaroğlu isyanı: CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı
Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de

TIMETURK / GÜNDEM / Bursa’da 10 milyon TL'lik 38 araca el kondu!

Bursa’da 10 milyon TL'lik 38 araca el kondu!

Bursa merkezli 13 ilde polisin düzenlediği 'change oto' operasyonunda 12 kişilik çete çökertildi.

30 Dakika Önce
2022-01-29 09:31:30
Bursa’da 10 milyon TL'lik 38 araca el kondu!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza yapan bir aracın şase numarasının değiştirilmesinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada, oto kaçakçılığı yapan çete tespit edildi. Ekipler, çetenin Bulgaristan'dan araçları yasal yollarla Türkiye'ye getirdiği ve bu araçların şase numaralarını, Türkiye'de hurdaya çıkmış ya da trafikten menedilen aynı marka ve model araçların şase numaralarıyla değiştirdiğini saptadı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 20 Ocak'ta Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Edirne, Aydın, Kocaeli, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Balıkesir, Kütahya, Nevşehir ve Çorum olmak üzere toplam 13 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, şase numarası değiştirilen piyasa değeri toplam 10 milyon TL olan 38 araca el konuldu. Ayrıca operasyonda, araç şase numaralarını değiştirmede kullanılan 36 numaratör, 18 noter satış belgesi, 6 plaka, 4 araç ruhsatı ve yabancı plakalı araçların alım satımında kullanılan resmi belgeler ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.B., A.B., F.B., B.B., M.B., S.K., S.V., T.Y., İ.T., Ş.D. ve A.M. ‘resmi belgede sahtecilik' ve ‘nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı. E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. El konulan araçlar, dronla havadan görüntülendi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş