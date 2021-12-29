Burs ve krediler hesaplara yattı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ilk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrencilerin hesaplarına ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin (toplamda 1950 lira) yatırılacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde! Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak. Tüm gençlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada 2022 yılının burs ve kredi miktarlarını açıklamıştı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs kredi 45 liracıktı. Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz. Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans 1700 lira, doktora öğrencilerine 2550 lira burs verilecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.