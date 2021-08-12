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TIMETURK / GÜNDEM / Burdur'daki yangın kontrol altına alındı

Burdur'daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınının da kontrol altına alındığını söyleyerek, 'Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık' dedi.

3 Saat Önce
2021-08-12 17:07:14
Burdur'daki yangın kontrol altına alındı

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Pakdemirli, "Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım" dedi.

Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, "Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık" diye konuştu.

AV YASAĞI KARARI

Pakdemirli, Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldıklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sinop, Kastamonu, Bartın'da yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Yeniköy Termik Santraliyle ilgili, "Bu sabah 06.42 itibarıyla ikinci üniteyi de devreye aldık. Santral tam kapasite çalışmaya başladı" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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