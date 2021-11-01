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TIMETURK / GÜNDEM / “Burası Kürdistan” dediği için gözaltına alınan Taşkesen, “Yüz kızartıcı bir şey yapmadım, hakikati dile getirdim” dedi

“Burası Kürdistan” dediği için gözaltına alınan Taşkesen, “Yüz kızartıcı bir şey yapmadım, hakikati dile getirdim” dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’le girdiği diyalogta, “Burası Kürdistan” dediği için savcılık tarafından “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Cemil Taşkesen, yaptıklarından pişman olmadığını belirterek, “Hakikati dile getirdim” dedi.

3 Saat Önce
2021-11-01 12:42:45
“Burası Kürdistan” dediği için gözaltına alınan Taşkesen, “Yüz kızartıcı bir şey yapmadım, hakikati dile getirdim” dedi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le girdiği diyalogta, “Burası Kürdistan” dediği için savcılık tarafından “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan esnaf Cemil Taşkesen, “Yüz kızartıcı bir şey yapmadım, hakikati dile getirdim” dedi.

Serbest bırakıldıktan sonra Akşener ile diyalogları ve sonrasında yaşanılanlara ilişkin açıklamalarda bulanan Taşkesen, yaptıklarından pişman olmadığını belirterek, “Mesai saatlerinde arasalardı, gidip ifade verebilirdim. Kameraları açıp beni çektiler, bunu paylaştılar. O görüntüler de kelepçeler de benim için gurur kaynağı. Yüz kızartıcı bir şey yapmadım. Hakikati dile getirdim” ifadelerini kullandı.

Ekran Resmi 2021-11-01 12.23.30

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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