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Burak Sergen: Her şeye karşı çıkmak muhaliflik değil

Tiyatro sanatçısı Burak Sergen, “Sanatçı muhalif kanaldan beslenir ama her şeyi eleştirmek muhaliflik anlamına gelmez. Güzel işleri de takdir etmeliyiz. Sırf muhalif olacağım diye hak yememek gerekir. Bakın sağlık sistemimiz gayet iyi. Bunu görmezden gelip, sadece eleştirmek olmaz” dedi.

31 Dakika Önce
2022-05-02 13:59:39
Burak Sergen: Her şeye karşı çıkmak muhaliflik değil

Tiyatro sanatçısı Burak Sergen, Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'a konuştu. Kalçık, Sergen'e, toplumun sık sık tartıştığı konulardan biri olan 'Sanatçı muhalif mi olmalı mı?' sorusunu yöneltti.

"Her şeye karşı çıkmak muhaliflik değil"

Her şeyi eleştirmenin muhaliflik olmayacağını söyleyen ünlü oyuncu Sergen, "Genelde sanatçı muhaliftir çünkü muhalif kanaldan beslenirler. Ama bu muhaliflik bizim anladığımız muhaliflik değil. 'Her şeye karşı geliyorum, hiçbir kural tanımam, her şeyi eleştiririm çünkü ben sanatçıyım' demek değil.

"Sanatçı doğru mesajı vermeli"

Ahlaki değerleri, geleneklerimizi, toplumsal değerleri göz ardı ederek muhaliflik yapılmaz. Yapan da zaten sanatçı değildir. Sanatçıyı rol-model alanlar da olduğu için yanlış mesajlar vermemek gerekiyor. Vicdanlı, ahlaklı, örfüne, adetine, geleneklerine bağlı sanatçılar rol model alınmalı derken işte bunu söylüyorum. Sanatçılar doğru mesaj vermeli.

"Sırf muhalif olacağım diye hak yenmez"

Her şeyi eleştirmek muhaliflik anlamına gelmez. Güzel yapılan işleri de takdir etmeliyiz. Bir söz var 'Yiğidi öldür ama hakkını yeme' diye. Yani sırf muhalif olacağım diye hak da yememek gerekiyor.

"Sağlık sistemimiz gayet iyi"

Bakın sağlık sistemimiz gayet iyi. Bunu görmezden gelip, sadece eleştirmek olmaz." diye konuştu.

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