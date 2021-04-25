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Bulut: 'Biden 'soykırım' demiş... Bizde 'İt ürür kervan yürür' derler'

Araştırmacı gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut, instagram hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Biden’in Ermeni sorununa ilişkin kullandığı ‘soykırım’ ifadesini değerlendirdi. Bulut, “Biden, “Tehcir soykırımdır” demiş. Bizde bu tür zevzeklikler için “İt ürür kervan yürür” derler.” ifadesini kullandı.

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25.04.2021 19:26:50
Bulut: 'Biden 'soykırım' demiş... Bizde 'İt ürür kervan yürür' derler'

Gazeteci Bulut'un instagram paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Biden, “Tehcir soykırımdır” demiş. Bizde bu tür zevzeklikler için “İt ürür kervan yürür” derler. Zevzek adam, ya tarihten habersizdir, ya ahmak. Yahut da yükselmekte olan Türk yıldızı, daha şimdiden basiretini bağladı. Bir zamanlar da Fransa öyle bir halt etmişti. Ne işe yaradı? Düne kadar Osmanlı yalını yutarak, Osmanlının gözüne girmek için kendi dindaşlarına karşı hırlıyordu. Şimdi bize havlıyor. Sen kimsin? Havsalana sığmaz bu milletin sabrı, tahammülü ve öfkesi.

Bizim yalımızla büyümüş, kulaklarını kestiğimiz bu mahlûklar, zulme dayanan servetlerine güveniyorlar sanırım. Unutmuşlar bu milleti. Namık Kemali'in , “Biz ol âli himem erbâb-ı cidd u içtihadız kim / Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten” dediği gibi bizden bir tek aile kalsa yeryüzünde, o sizin icabına bakmaya muktedirdir. Bu halk, ayağa kalkmayagörsün -ki kalkamaya başladı elhamdülillah- bütün dünya bir araya gelse onun yükselmesini önleyemez. Koca Bizans ve dev Moğol istilası Osman ile baş edemedi, hatırlayın! İşte size Selçuklu, işte bize Osmanlı! Bir ailenin cidd u cehdiyle dünya imparatorluğuna ulaşmış devletlerdir. Yedi düvel üstümüze geldiniz, bitirebildiniz mi? İşte şimdi bu genç ve bıçkın Türkiye Cumhuriyeti, onu zapt etmek için kurduğunuz sayısız tuzak, düzen ve zincirlerden kurtuluyor. Hadi gücünüz yetiyorsa durdurun. Size haber veriyorum; korkmaya, tedirgin olmaya hakkınız var. Bu millet ayağa kalktığında, Afrikalı mazlumlara, Cezayirlilere, Kızılderililere, Güney Amerika yerlilerine, Uygurlara, Alman ve diğer Avrupa Müsavilerine, Filistinlilere yaptıklarınızın hesabını muhakkak soracaktır.

Ermeniler bizim sadık tebaamızdır. 600 yıl boyunca dost yaşadık. Onları sizler kışkırtarak, kandırarak bu tehcire sürüklettiniz. Onun hesabını da vereceksiniz. Hiç merak etmeyin!"

Ey Türk halkı, seninle ilgili karnından konuşanlara dikkat et. İşgalcilere lojistik destek veren hainleri mıntıkadan temizlemedikçe “Kudüs'leri fethedemezsin!”

mehmet ali bulut

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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kalemine sağlık M. Ali bey

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