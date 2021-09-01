Bülent Orakoğlu: İşte CHP’nin televizyonu ve tetikçileri

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Çorum’da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren kadını Halk TV yayınlanan Perdenin Önü Arkası programında eleştiren gazeteciler Özlem Gürses ve İsmail Saymaz için, “İşte CHP’nin televizyonu ve tetikçileri bu!” dedi.

Bülent Orakoğlu'nun, “Asıl terbiyesiz ve rezil kimler acaba?“ başlıklı makalesi şöyle:

Yıllardır köşe yazılarımızda millet iradesinden umudunu kesen bu nedenle iç ve dış vesayet odaklarına PKK/HDP'ye selam çakarak iktidar olmaya çalışan siyasi partileri özellikle de CHP'yi uyararak HDP/PKK ile içli dışlı olan gizli ittifak yapan partilerin Türk milletinden oy alamayacaklarını belirtmiştik. Kemal Kılıçdaroğlu bir gazeteye verdiği röportajda “HDP ile hiç ittifak yapmadığı” yalanını söyleyerek milleti kandırmaya çalışmıştı. Kılıçdaroğlu çeşitli temaslar için gittiği Çorum'da hayatının şokunu yaşadı. Ve bir şekilde yalanlarıyla yüzleşti. Sokaklarda dolaşıp bir nevi seçim çalışması yapan Kılıçdaroğlu bir aileye selam verdikten sonra bu ailenin küçük çocuğunu sevmek isteyince çocuğun anneannesi “Çocuğuma dokunma. Hadi, yürü yürü.” diyerek CHP Genel Başkanı'na tepki gösterdi. Yaşanan bu olay sonrasında CHP'nin karanlık kanalı Halk TV'de Özlem Gürses'in sunuculuğunu yaptığı Perdenin Önü Arkası programında bu ailenin adı soyadı nerede oturduğuna yönelik tüm bilgiler Halk TV'de açıklanarak aile hedef haline getirildi. Üstelik bu programa katılan İsmail Saymaz anneanneyi hedef alarak nefret ve kin kustu ve şu ifadelerle hakaret etti: “Çok rahatsız oldum utanç verici. Rezil kadının teki, edepsiz, saygısız. Daha fazlasını da söylemek istiyorum ama şimdilik bu kadarıyla bırakayım. Geçiyorum siyasetçiyi, yaşlıya hürmet, büyüğe hürmet, insanı insan yapacak bütün değerleri bir utanmaz kadın, bir rezil kadın alaşağı ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na ‘git buradan' deyip ‘çocuğuma dokunma' diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım.

DEVLET O ÇOCUĞU SENDEN ALMALI

Asıl bu devlet, devlet olsa o çocuğu senden alması lazım. Çünkü böyle bir rezil kadın o çocuğu gayri insanı ne kadar değer varsa onla yetiştirecek. Bu çocuğa bu rezil kadının, utanmaz kadının doğru bir şey öğretmesi mümkün değil. Bir kere bu kadına bakarak yaşlılara saygısızlık yapmayı öğrenir, büyüklerine hakaret etmeyi öğrenir. Bu çocuğun bu kadından korunması lazım.”

Özlem Gürses de Saymaz'ın ifadelerine, “O çocuğu büyütmemeli” cümlesiyle destek verdi.

DEMİRTAŞ İLE EL SIKIŞTIĞI AN GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELDİ

İsmail Saymaz'ın hakaret ettiği anneanne M A, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na neden tepki gösterdiğini ise şöyle anlattı: “Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermemin nedeni HDP ile ittifak yapmasıdır. Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istiyordu. Bir anda onu karşımda görünce Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi ve ‘Çocuğuma dokunma, hadi yürü yürü' diyerek tepki gösterdim.”

İSMAİL SAYMAZ'IN M.A'YA BU KADAR TEPKİ GÖSTERMESİNİN ASIL NEDENİ BAŞÖRTÜLÜ OLUŞU MU?

İsmail Saymaz Halk TV'de M.A'ya hakaret ederek adeta öfke patlaması yaşayıp nefret suçunu işlerken haddini çok aşmasında Kılıçdaroğlu'na yapılan saygısızlığı dile getirse de asıl nedenin anneannenin “Başörtülü” oluşuydu sanırım. İşte CHP'nin televizyonu ve tetikçileri bu!!! Kılıçdaroğlu'na çocuğunu sevdirmeyen aile Halk TV'de sürekli hedef gösteriliyor. Bu ailenin AK Partili olduğu yalanı pompalanıyor. Aile şimdiden yüzlerce tehdit almış durumda. Salı günü bu aile Özlem Gürses ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulunacak. Bu arada RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada “Bir anne hakkında TV'de çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır.” denildi.

Milleti ezerek hakaret ederek hedef göstererek iktidar olunmaz olunamaz. Hele PKK/HDP ilişkinizi gizleyerek ‘Biz HDP ile hiç ittifak yapmadık' yalanlarınızı Türk milleti yutmaz. Yutar diye düşünürseniz böyle rezil rüsva olursunuz. Bizden söylemesi!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.