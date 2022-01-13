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TIMETURK / GÜNDEM / Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretindeki görüntülerine inceleme başlatıldı

Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretindeki görüntülerine inceleme başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

41 Dakika Önce
2022-01-13 11:51:59
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretindeki görüntülerine inceleme başlatıldı

Sosyal medyada, Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

NE OLMUŞTU?

Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy, görüntüsüyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.

Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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