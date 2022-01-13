Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretinde tepki çeken görüntü
Bülent Ersoy'un Anıtkabir’i ziyaret ettiği sırada bir askerin şemsiyeyle Bülent Ersoy'a eşlik etmesi tepkilere neden oldu.
2022-01-13 07:29:44
Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy, görüntüsüyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.
ASKER ŞEMSİYE TUTTU
Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu görülüyor. Bu durum ise sosyal medyada tepki topladı.
Kaynak: Haber Global
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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