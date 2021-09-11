Bülent Arınç'tan Yılmaz Güney anmasına tepki

Yılmaz Güney'in 9 Eylül'deki ölüm yıldönümü için Kültür Bakanlığı'nın paylaştığı anma mesajına Bülent Arınç tepki gösterdi. Arınç, 'Fikirlere ve sanata duyulan saygı bir katile paravan olamaz' dedi.