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Bülent Arınç'tan Yılmaz Güney anmasına tepki

Yılmaz Güney'in 9 Eylül'deki ölüm yıldönümü için Kültür Bakanlığı'nın paylaştığı anma mesajına Bülent Arınç tepki gösterdi. Arınç, 'Fikirlere ve sanata duyulan saygı bir katile paravan olamaz' dedi.

2 Saat Önce
2021-09-11 06:48:11
Bülent Arınç'tan Yılmaz Güney anmasına tepki

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde yayınladığı anma mesajına tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından sinemanın 'Çirkin Kral' lakaplı sanatçısı, oyuncu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "Sinemamızın 'Çirkin Kral' lakaplı oyuncusu, senarist, yönetmen ve yazar Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" ifadesine yer verilmişti.

Arınç, bakanlığın paylaşımına Twitter hesabından tepki gösterdi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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