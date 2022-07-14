Bülent Arınç'tan 'dikkat çeken çıkış! 'KHK mağdurlarının bile çoğu beni savunmadı'

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı, AK Parti kurucularından Bülent Arınç, “Olağanüstü Hal Hukuku” başlıklı konferansta yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Arınç, 15 Temmuz'a dair açıklamalarda bulunurken kendisini istihbaratın uyardığını söyledi. Arınç, 'KHK mağdurlarının bile çoğu beni savunmadı” dedi.

AK Parti'nin kurucularından, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Arınç son olarak Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı, Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne ait salonda “Olağanüstü Hal Hukuku” başlığıyla düzenlenen konferansa katıldı. Konferansta avukat Mesut Can Tarım, Prof. Metin Günday ve KHK'yla ihraç edilen eski yarbay avukat Mehmet Alkan konuşmacı olarak yer aldı.

Kürsüye çıkıp yaklaşık bir saatlik bir konuşma yapan Arınç, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ilgili mesajlar verdi.

''KHK MAĞDURLARININ BİLE ÇOĞU BENİ SAVUNMADI''

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün YouTube kanalındaki programa katıldığını ve bu programın “KHK'lar bir faciadır” başlığıyla yayınlandığını katırlatan Arınç, “Büyük bir fırtına koptu. Fakat KHK mağdurlarının bile çoğu beni savunmadı” dedi.

KHK'yla ihraç edilenlerden bazılarının büyük üzüntüsü olduğunu belirten Arınç, “terörist” olmadıklarını, belirli bir gruba sempati duyduklarını ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden uzak olduklarını söyleyerek, “Ankara'da hain bir darbe girişimi yaşanıyor. Kars'ın Digor kazasındaki bir imam irtibat, iltisak ve aidiyet sebebiyle işinden oluyor. Hatta birilerinin ifadesiyle hakkında dava açılıp mahkum olabiliyor” diye konuştu.

''İSTİHBARAT BENİ UYARDI''

“15 Temmuz'da ‘Ne olduğunu tam bilmiyorum' diyenlerle, lafı ağzının içinde geveleyenlerle benim işim yok. O gece fiili bir darbe girişimi oldu. Muvaffak olsaydı sonuçlarını düşünmek bile istemezdim. 251 insanımız öldürüldü” diyen Arınç, KHK'lıların utanç yaşadığını ve toplumdan koptuğunu savundu.

Arınç kendisiyle ilgili şu örneği verdi:

“Bir pazar yerine girsem, iki tane kafası beyni yıkanmış adam ‘Bu FETÖ'cü' diye bağırsa, bütün pazarın ne hale geleceğini düşündüm. 15 Temmuz'dan sonra ‘meydanlara gitsek ve bu terör faaliyetine karşı çıksak' dedim. İstihbarat geldi ‘Belli insanlar orada sizi yuhalatacaklar, hatta belki fiili bir müdahaleyle karşılaşacaksınız' dedi.”

''EV SAHİBİ KİRACASINI İHBAR ETTİ''

Kendisinin şu anda aktif olarak avukatlık yapmadığını, arabuluculuğa devam ettiğini aktaran Arınç, açılan bazı dava ve iddianamelerden haberdar olduğunu belirtti.

Arınç, KHK ile ihraç edilen bir akademisyen hakkında karşılaştığı bir olayı şu sözlerle dile getirdi:

“YÖK'e, listeler gelmeye başladı. Üç-dört tane YÖK üyesi, listelere baktılar ve birisi çok tanıdık çıktı. ‘Bırakın bunun FETÖ'cü olmasını, onlar bu adamı düşman bilirlerdi' dediler ve üniversitenin rektörüne niye KHK listesine koyduklarını sordular. ‘O geçtiğimiz rektörlük seçimlerinde benim aleyhimde çalışmıştı' cevabını aldılar. İhbarlar öyle bir boyuta ulaştı ki, ev sahibi bile, kiracısını tahliye ettirmek için ‘Benim kiracım FETÖ'cüdür' dedi”

BANK ASYA AÇILIŞINDAKİ FOTOĞRAFI HATIRLATTI

FETÖ davalarında kriter olarak belirlenen gazete aboneliği, sendika üyeliği, okullara çocuklarını vermek, Bank Asya'ya para yatırmak gibi suçlamaların, dünyanın hiçbir yerinde irtibat, iltisak ve delil sayılamayacağına dikkat çekem Arınç, FETÖ'yle irtibatlı ya da iltisaklı olmaya delil olarak gösterilen sendika üyeliği kriteriyle ilgili “Sendikalara, Milli Eğitim Bakanlığı aidat başına prim veriyordu” hatırlatmasında bulundu.

Eski TBMM Başkanı Arınç, Bank Asya'ya para yatırma kriterine ilişkin ise isim vermeden bankanın açılış töreninde yer alan siyasileri hatırlattı.

''MHP O KADAR SÖZ SAHİBİ Kİ...''

Arınç, KHK'lılara yalnızca AK Parti ile değil, MHP'yle de temas kurmaları tavsiye etti ve şunları söyledi:

“Siyasette bugün Cumhur İttifakı söz sahibiyse, hedefinizde sadece AK Parti olmamalı. MHP ile ilgili neden bir çalışmanız yok? Sayın Bahçeli'ye, onun hukukçu olduğunu bildiğimiz veya zannettiğimiz milletvekillerine neden ulaşmıyorsunuz? Onlar da söz sahibi. O kadar söz sahibi ki iki sene önce gerçekleştirilen bir şartlı tahliye mekanizmasına istediklerini koydular, istemediklerini terör suçlusu ilan ettiler.”

''BİR KARARNAMEYLE GÖREVİNE İADE EDİLEBİLİR''

KHK'lılarla ilgili af çıkarılmasına ihtiyaç olmadığını savunan Arınç, “KHK'lar bir idari eylemdir. Basit bir kararnameyle bir iki maddelik bir kanun değişikliğiyle veya bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle beraat etmiş veya takipsizlik kararı almış olanların görevlerine iade edilmesi mümkün olabilir” diye konuştu. .