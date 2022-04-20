'Bülent Arınç depremin kendisi, hatta yanardağ'

Habertürk yazarı Kübra Par, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündem olan Bülent Arınç ile ilgili 'Bülent Arınç’a sismograf değil bizzat depremin kendisi, hatta yanardağ desek daha doğru olur' yorumunu yaptı.