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'Bülent Arınç depremin kendisi, hatta yanardağ'
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TIMETURK / GÜNDEM / 'Bülent Arınç depremin kendisi, hatta yanardağ'

'Bülent Arınç depremin kendisi, hatta yanardağ'

Habertürk yazarı Kübra Par, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündem olan Bülent Arınç ile ilgili 'Bülent Arınç’a sismograf değil bizzat depremin kendisi, hatta yanardağ desek daha doğru olur' yorumunu yaptı.

1 Saat Önce
2022-04-20 12:10:07
'Bülent Arınç depremin kendisi, hatta yanardağ'

Habertürk yazarı Kübra Par, “Arınç sismograf değil” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Kübra Par bugünkü yazısında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a yönelik "sismograf" benzetmesini ele aldı.

Par, "Bülent Arınç'a sismograf değil bizzat depremin kendisi, hatta yanardağ desek daha doğru olur" yorumunu yaptı.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

Bülent Arınç ne zaman konuşsa olay olmayı, gündem yaratmayı başarıyor.

Şimdi de gayet haklı olarak ekonomideki durumu hafife alan AK Parti milletvekillerine çıkıştı.

“Ayda 2 kilo et yiyeceğimize yarım kilo yeriz" diyen AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ'a gönderme yaparak “Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen?” dedi.

Bir gün arayla yaptığı bir diğer konuşmasında ise “Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60'ı da bulmuşsa milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız” ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamaları duyan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Arınç hakkında enteresan bir tespit yapmış.

“Arınç siyasetin sismografı gibidir. AK Parti'de deprem olacaksa onu önceden görüp uyarır” demiş.

Eminim bu yorum Bülent Bey'in de hoşuna gitmiştir.

Fakat yıllar boyunca siyasette yarattığı etkiye bakınca Arınç'a sismograf değil bizzat depremin kendisi, hatta yanardağ desek daha doğru olur! .

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