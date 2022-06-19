Bülent Arınç'a bir tepki de Gökçek'ten geldi

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın Erdoğan’ı ve AK Parti’yi eleştirdiği sözlerin arından Arınç’a bir tepki de Melih Gökçek’den geldi. Gökçek Arınç’ın sözlerini paylaşarak 170 bin kişilik anket yaptı.

Bülent Arınç'ın 'kral çıplak demenin vaktidir' çıkışının ardından başlayan AK Parti içindeki tartışma devam ediyor.

Bülent Arınç ve Mehmet Metiner arasındaki karşılıklı söz düellosu devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek de Bülent Arınç'a karşı harekete geçti.

170 BİN KİŞİLİK ANKET YAPTI

Sosyal medya hesabı üzerinden takip ettiği kişilerin Bülent Arınç ile ilgili düşüncelerini merak eden Gökçek paylaşımında Arınç'ın daha önce söylediği “Ben siyasette 50 yılımı doldurmuş bir insanım. Toplumun bana dair bir kanaati var. 'Bu adam namusludur, bu adam vicdanlıdır, muhakeme sahibidir' şeklinde bir kanaat var.” Sözlerini sorguladı.

Gökçek tweetinde şunları yazdı:

“BÜLENT ARINÇ; “Ben siyasette 50 yılımı doldurmuş bir insanım. Toplumun bana dair bir kanaati var. 'Bu adam namusludur, bu adam vicdanlıdır, muhakeme sahibidir' şeklinde bir kanaat var.”DEMİŞ. YAKLAŞIK 170.000 TAKİP ETTİĞİM SAĞ DUYULU İSİM VAR. SORALIM BAKALIM AYNI KANAATTELER Mİ?”

İşte o paylaşım:

TARTIŞMA NEDEN BAŞLAMIŞTI?

Meclis eski başkanı, AK Parti'li Bülent Arınç, katıldığı bir toplantıda AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a majeste diye hitap ederek “Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir” şeklinde eleştirmişti.

Arınç'ın bu sözlerine AK Parti'li isimlerden tepki gelmişti. .