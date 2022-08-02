Bulaşık makinesi yangın çıkardı

Avcılar'da bir evde kullanılan bulaşık makinesinden çıkan yangın hasara yol açtı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesindeki 4 katlı binanın 3'üncü katındaki evin mutfağında yangın çıktı.

Bulaşık makinesinden alevlerin yükseldiğini gören ev sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede gelen ekipler, mutfaktaki yangını söndürdü. Yangının bulaşık makinesindeki arızadan kaynaklandığı tespit edildi.

Korku ve paniğe neden olan yangın, evin mutfağında hasara yol açarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA .