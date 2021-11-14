'Bugünkü rejim kafaya koyarsa CHP’yi kapatabilir, parlamenter sisteme dönülmeli'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında Mehmet Barlas'ın 'CHP kapatılabilir fantezisini' gündemine aldı.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Mehmet Barlas'ın 'Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir' yazısıyla başlayan tartışmalara ilişki, 'Maalesef eğer bugünkü rejim kafaya koyarsa CHP'yi PKK ile işbirliği gibi bir gerekçe göstererek kapatır ve ulusalcı olmayan CHP ileri gelenlerini de tutuklayabilir' görüşünü dile getirdi.

Alçı yazısında, 'Mevcut rejimde bu güç potansiyeli var. Ulusalcı CHP'liler tutuklanmaz çünkü onlar rejim tarafından son tahlilde müttefik olarak görülüyorlar. Eğer bir CHP yöneticisi “Buna güçleri yetmez, hadi gelin görelim” derse üzülerek söylemeliyim ki bu sadece hamaset edebiyatı olur. CHP teşkilatları elbette protesto edecektir ama bu protesto rahatlıkla bertaraf edilebilir' ifadelerini kullandı.

"Parlamenter sisteme dönülmeli"

Alçı'nın 'Mevcut rejim isterse CHP'yi kapatabilecek güce sahip mi?' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

'İçinde yaşadığımız mevcut rejim isterse ve karar verirse CHP'yi kapatabilir mi? Kapatırsa toplumdan ne tepki gelir? Mesela isyan çıkabilir mi, ayaklanma çıkabilir mi? Mesela milyonlarca kişi toplanıp yürüyüş yapabilir mi?

Mevcut rejim CHP'yi kapatır ve CHP yöneticilerini de tutuklarsa Türkiye otoriter safhasını aşıp çok açıkça totaliter bir rejim haline gelir. Ülkemiz için felaket olur.

Fakat birinci sorunun cevabı şu: Maalesef eğer bugünkü rejim kafaya koyarsa CHP'yi PKK ile işbirliği gibi bir gerekçe göstererek kapatır ve ulusalcı olmayan CHP ileri gelenlerini de tutuklayabilir. Mevcut rejimde bu güç potansiyeli var.

Ulusalcı CHP'liler tutuklanmaz çünkü onlar rejim tarafından son tahlilde müttefik olarak görülüyorlar.

Eğer bir CHP yöneticisi “Buna güçleri yetmez, hadi gelin görelim” derse üzülerek söylemeliyim ki bu sadece hamaset edebiyatı olur. CHP teşkilatları elbette protesto edecektir ama bu protesto rahatlıkla bertaraf edilebilir.

Unutmayalım, şu anki rejim 2017'den 5 kat daha bütünleşik ve organize. Ama 2017 Adalet Yürüyüşü bile henüz embriyonik düzeydeki mevcut rejimi fazla sarsamamıştı. O rejim daha da güçlenerek bugünlere geldi.

İkinci sorunun cevabına gelirsek… Yani böyle bir olasılık karşısında CHP'yi kapatabilecek rejimi sarsacak bir toplumsal hareket olur mu? Bana göre yüzde 1 bile ihtimal olmadığını söylemek zorundayım.

Her ne kadar ekranlarda 'siyasal tartışmalar oluyormuş gibi' gibi görünse de Türkiye'nin gerçek manzarası bu. Türk tarihinde eşi benzeri olmayan bir dönemden geçiyoruz. Bu gerçekler hiçbir şekilde medyada konuşulmuyor. Buradan çıkışın tek yolu var. O da önümüzdeki bir buçuk yıl içinde iktidar ve muhalefetin birlikte mevcut sistemi değiştirmesi. O yüzden Türkiye'nin iyiliği için yapılabilecek en önemli şey sabah akşam başkanlık sisteminin derhal terk edilerek parlamenter başbakanlık sistemine dönüşün savunulması. Ben bu noktada Tayyip Erdoğan'ın SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinde '50 artı 1 diyerek yanlış yaptık' demesini çok kritik buldum. Bu cümle anahtar olabilir.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.