Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili olarak Batı medyasının öne sürdüğü “Rusya 16 Şubat’ta Ukrayna’ya saldıracak” iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Melih Altınok, bölgeyle ilgili savaş iddiaları ortaya atan ABD, Almanya, İngiltere gibi Batılı ülkelerin medya organlarını eleştirdi

Foto: DailySabah

“Bugün Çarşamba ve savaş çıkmadı kahramanlar!”

Küreselci medya aylardır Rusya'yı savaşa kışkırtıyor. Bloomberg gibi "anlı şanlı" yayın organları, "Rusya, Ukrayna'ya girdi" haberlerini geçip geçip siliyorlar... İtibarlarına jilet atıyorlar.

İşi öyle abarttılar ki artık saati saatine gün bile veriyorlar. Türk medyası da "ustalarının" dümen suyunda...

“Yarına ne yazacaksınız?”

Bu gözler, "Bu çarşamba başlaması beklenen savaş" diye haber girizgâhlarına bile şahit oldu.

Evet bugün çarşamba arkadaşlar ve "öngördüğünüz gibi" savaş da çıkmadı!

Yarına ne yazacaksınız?

"Son anda önlendi" falan mı? Ağzınızdan çıkanın kendiniz için de mi bir hükmü yok?

Yanında generaller olmadan, gönüllü, hatta refleksi olarak savaş aygıtına askerlik eden meslektaşlarımızı gördükçe, Körfez Savaşı'nda orduya iliştirilmiş gazetecilere (embedded) haksızlık etmişsiz diye düşünüyorum. Beterin beteri varmış...

Sabah .