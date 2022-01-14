Bugün Bim'e ne geldi? 14 Ocak Cuma Bim Aktüel

Her cuma günü yeni yayınlanan Bim aktüel ürünlerini sizler için derledik. Haftada iki kez, müşterileri için yeni ürünler getiren BİM bu hafta da büyük indirimlerle kataloğunu yayınladı. Bu hafta BİM'de ısıtıcıdan kitaba, araç içi yataktan yemek setlerine, yorgandan kirli sepetine kadar birçok ürünün katalogda yer aldığını görüyoruz. İşte güncel BİM aktüel ürünleri...

Her cuma günü yeni yayınlanan Bim aktüel ürünlerini sizler için derledik. Haftada iki kez, müşterileri için yeni ürünler getiren BİM bu hafta da büyük indirimlerle kataloğunu yayınladı. Bu hafta BİM'de ısıtıcıdan kitaba, araç içi yataktan yemek setlerine, yorgandan kirli sepetine kadar birçok ürünün katalogda yer aldığını görüyoruz. İşte güncel BİM aktüel ürünleri...

Bugün BİM'e ne geldi?

Her şehirdeki mağazası ve her hafta yeni ürünleriyle müşterilerinin hizmetinde olan BİM bu hafta birçok yeni ürün satışına başladı.

Kış aylarında ihtiyaç olabilecek ısıtıcılar en gözde ürünler kategorisinde yer alıyor. Bunun yanı sıra otomobil aksesuarları ve süpürgesi de katalog içerisinde dikkat çeken ürünlerden birkaçı.

Öğrenciler için test kitapları ve daha küçük çocuklar içinse birçok farklı çeşitte oyuncak bu hafta raflarda yerini aldı. İşte katalog...

14 Ocak Cuma Bim Aktüel

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.