DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bosna Hersek'te Sırp konsey üyesine suçlama
BUSD nedir? BUSD ne zaman piyasaya sürüldü?
FED yönetimine 2'si siyahi 3 aday gösterildi
Analiz: AB ve NATO’nun kendi güvenliği için Türkiye’ye neden ihtiyacı var?
Enes Kara'nın annesi ne açıklama yaptı? Enes Kara intiharı son dakika açıklamaları
Temel Karamollaoğlu son sağlık durumunu açıkladı
SSK ve Bağ-Kur aylıklarına tatil düzenlemesi
Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk hizmete girdi
Erdoğan: Türkiye oyun kuran ve kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı
Mecdelli Meryem: Gerçek ve Kurgu
Mahkum 5.bölüm full izle | Mahkum son bölüm tek parça izle
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı
Moskova'da Ermenistan'la ilgili ilk temas
Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesinden açıklama
Polygon(Matıc) nedir? Polygon nasıl çalışır?

TIMETURK / GÜNDEM / Bugün Bim'e ne geldi? 14 Ocak Cuma Bim Aktüel

Bugün Bim'e ne geldi? 14 Ocak Cuma Bim Aktüel

Her cuma günü yeni yayınlanan Bim aktüel ürünlerini sizler için derledik. Haftada iki kez, müşterileri için yeni ürünler getiren BİM bu hafta da büyük indirimlerle kataloğunu yayınladı. Bu hafta BİM'de ısıtıcıdan kitaba, araç içi yataktan yemek setlerine, yorgandan kirli sepetine kadar birçok ürünün katalogda yer aldığını görüyoruz. İşte güncel BİM aktüel ürünleri...

3 Saat Önce
2022-01-14 13:09:35
Bugün Bim'e ne geldi? 14 Ocak Cuma Bim Aktüel

Her cuma günü yeni yayınlanan Bim aktüel ürünlerini sizler için derledik. Haftada iki kez, müşterileri için yeni ürünler getiren BİM bu hafta da büyük indirimlerle kataloğunu yayınladı. Bu hafta BİM'de ısıtıcıdan kitaba, araç içi yataktan yemek setlerine, yorgandan kirli sepetine kadar birçok ürünün katalogda yer aldığını görüyoruz. İşte güncel BİM aktüel ürünleri...

Bugün BİM'e ne geldi?

Her şehirdeki mağazası ve her hafta yeni ürünleriyle müşterilerinin hizmetinde olan BİM bu hafta birçok yeni ürün satışına başladı.

Kış aylarında ihtiyaç olabilecek ısıtıcılar en gözde ürünler kategorisinde yer alıyor. Bunun yanı sıra otomobil aksesuarları ve süpürgesi de katalog içerisinde dikkat çeken ürünlerden birkaçı.

Öğrenciler için test kitapları ve daha küçük çocuklar içinse birçok farklı çeşitte oyuncak bu hafta raflarda yerini aldı. İşte katalog...

14 Ocak Cuma Bim Aktüel

bim katalogu 14 ocak

14 ocak bim katalogu

14 ocak bim aktüel

14 ocak bim katalogu güncel

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş