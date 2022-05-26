Bugün altın ne kadar? 26 Mayıs gram, çeyrek, reşat, tam, 22 ayar altın fiyatları
Bugün altın ne kadar? Yaz mevsiminin etkileriyle altın alımları çoğaldı. Aynı oranda altın fiyatlarında da yükseliş başladı. Peki ama 26 Mayıs gram, çeyrek, reşat, tam, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşıda altın ne durumda? Son dakika altın fiyatlarındaki güncel liste...
2022-05-26 11:29:39
Yaz mevsiminin etkileriyle altın alımları çoğaldı. Aynı oranda altın fiyatlarında da yükseliş başladı. Peki ama 26 Mayıs gram, çeyrek, reşat, tam, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşıda altın ne durumda? Son dakika altın fiyatlarındaki güncel liste...
Bugün altın ne kadar?
Gram altın
- Alış fiyatı: 975,45
- Satış fiyatı: 975,60
22 ayar bilezik
- Alış fiyatı: 887,48
- Satış fiyatı: 893,36
Cumhuriyet altını
- Alış fiyatı: 6.344,00
- Satış fiyatı: 6.402,00
Yarım altın
- Alış fiyatı: 3.178,00
- Satış fiyatı: 3.214,00
Çeyrek altın
- Alış fiyatı: 1.588,00
- Satış fiyatı: 1.606,00
Reşat altın
- Alış fiyatı: 6.376,47
- Satış fiyatı: 6.434,95
14 ayar altın
- Alış fiyatı: 536,54
- Satış fiyatı: 642,25
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