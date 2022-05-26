Bugün altın ne kadar? 26 Mayıs gram, çeyrek, reşat, tam, 22 ayar altın fiyatları

Bugün altın ne kadar? Yaz mevsiminin etkileriyle altın alımları çoğaldı. Aynı oranda altın fiyatlarında da yükseliş başladı. Peki ama 26 Mayıs gram, çeyrek, reşat, tam, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşıda altın ne durumda? Son dakika altın fiyatlarındaki güncel liste...