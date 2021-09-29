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TIMETURK / GÜNDEM / Bu yıl hangi balık bol olacak?

Bu yıl hangi balık bol olacak?

Çanakkale'de balık tezgahları dolmaya başladı. Balıklardaki artış fiyatlara da yansıdı. Fiyatı 100 liraya düşen lüferin bu sene bol olması bekleniyor. İlerleyen günlerde fiyatların 70 liraya kadar düşebileceği belirtiliyor. Balıkçılar palamuttan ise ümidi kesti.

2 Saat Önce
2021-09-29 15:44:55
Bu yıl hangi balık bol olacak?

Çanakkale'de av yasağının sona ermesinin ardından lüfer de yüzünü göstermeye başladı. Balığın kilosu 140 liradan 100 liraya düştü.

20 yıllık balıkçı Hasan Doğuş Tunç, “Yaklaşık bir haftadır lüferde bollaşma söz konusu" dedi. Balıktaki artışın fiyatlara da yansıdığını belirten Tunç, "140 liradan satılan lüfer bugün 100 liraya kadar düştü. Tezgahlarda genel bir bolluk var. Böyle devam ederse fiyatlar 70-80 liraları bulabilir" diye konuştu.

'Bu balıklar müsilajın içine giremez'

Balıkçılık yapan Tuncay Dinç ise, müsilaj nedeniyle uzun süredir balık tüketmekten çekinen vatandaşların gönül rahatlığıyla balık yiyebileceklerini söyleyerek, “Bu sene en çok lüfer olacak. Sardalya da çıktı. 60 liradan 30 liraya düştü. Tezgahlar bollaşacak, yalnız palamuttan ümidimiz kesik" dedi.

Dinç, "Balık müsilajın içerisine girmez. Bunlar su üstü balığı. Müsilaj kıyıda olur” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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