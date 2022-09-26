Bu sefer de Adana’da uyuşturucu vahşeti yaşandı!

Dün tüm ülke gündemi etkileyen bir olay yaşanmıştı. Bağcılar’da uyuşturucu bağımlısı bir genç annesinin kafasını kesmişti. Bu sefer de yine uyuşturucu bağımlısı bir ‘anne’ önce kızını sonra kendisini öldürdü. İşte detaylar…

Dün ülke gündemini sarsan ve okuyanların kanını donduran bir olay yaşanmıştı. Bağcılar'da bir kişi uyuşturucu kullanmış, etkisiyle de annesinin kafasını kesip sokağa fırlatmıştı. Şimdi de Adana'da bir akıl almaz olay yaşandı. İki vahşetin de tek ortak noktası var: Uyuşturucu!

3 yaşındaki kızını ormanlık alanda…

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda 3 yaşındaki kızını öldüren kadın daha sonra da intihar etti.

Bir süre önce boşandığı öğrenilen Eylül Yıldırım, iddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşayıp, uyuşturucu kullanmaya başladı.

Ailesiyle de sorunları olduğu öne sürülen Yıldırım, kızı Hiranur ile dün akşam ormana gitti.

Yıldırım, eski eşinin tabancasıyla kızını vurarak öldürdü. Aynı silahı başına dayayıp, ateşleyen Yıldırım, yaşamına son verdi.

Ormanda bulunan anne ile kızının cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alan Yıldırım ailesi ve yakınları, morga gelerek gözyaşı döktü.

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Eylül Yıldırım ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere İmamoğlu ilçesine götürüldü. Yıldırım'ın eski eşi ise olayla ilgili gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. .