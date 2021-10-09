Bu programların sonu 'izdivaç' gibi olabilir

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin imzasıyla aralarında FOX, Star TV gibi kanalların bulunduğu 7 kanalın yöneticisine gönderilen uyarı yazısını değerlendiren televizyon yazarı Ali Eyüboğlu, gündüz kuşağı programlarına son verilebileceğini yazdı

Gazeteci Eyüboğlu'nun “RTÜK'ten kanallara sert uyarı mektubu” başlıklı değerlendirmesi;

FOX'da yayınlanan ‘Fulya ile Umudun Olsun'da 1 Ekim'de yaşananlar, ‘gerçek yaşamlar'la ilgili bardağı taşıran son damla oldu ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti. RTÜK, Öztürk'ün programında, Celal Bilgin'in cinsel içerikli bir video'daki kadının eşi olduğunu iddia edip, sunucuya izletmesini gündemine aldı.

RTÜK'ün ilk toplantısında ‘Fulya ile Umudun Olsun'a yaptırım uygulanıp, uygulanmayacağı oylanacak. Oradan ne karar çıkacağını bilemem, ama RTÜK'teki kaynaklarımdan aldığım yeni bilgi şu:

RTÜK, televizyon kanallarının sahiplerine ve yöneticilerine gündüz kuşağında yayınlanan ‘gerçek yaşamlar' kategorisindeki programlarla ilgili sert bir uyarı mektubu yollama kararı aldı. RTÜK, bununla yetinmeyip, kanal yöneticileriyle konunun masaya yatırılacağı bir toplantı yapacak.

Mektupta belirtilen ve toplantıda yinelenecek yayın ilkelerine uyulmadığı taktirde RTÜK'ün ne yapacağını ise zamanı gelince göreceğiz. Hatırlarsanız izdivaç programlarında da benzer bir süreç yaşanmıştı. Günün sonunda kanallar evlilik programlarını kaldırmıştı. Bu programların sonu da izdivaçlar gibi olacak sanki!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.