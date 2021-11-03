Bu bal öldürür!.. uzmanı uyardı

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi (BAU) Dekan Yard., Kardiyolog ve Klinik Araştırmacı Doç. Dr. Muhammed Keskin, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan ve “deli bal, acı bal, komar bal” adlarıyla bilinen balın bir 1 çay kaşığı bile tüketilmesinin tehlikeli olduğu hususunda kritik uyarılarda bulundu

Doç. Dr. Keskin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir dizi paylaşımda bulunurken, "Yani kimse bana bir şey olmaz dememeli!" diyerek tüketmeyin çağrısı yaptı.

Keskin'in uyarıları şöyle:

Deli bal, acı bal, komar bal‼️ İsimleri farklı olsa da riskler aynı. Karadenizde ormangülü bitkisi kullanılarak üretilen bu ballarda bulunan grayanotoksin (andromedotoksin) ciddi tansiyon düşüklüğü ve kalp hızında yavaşlama, blok ve hatta kısa süreli durmaya neden olabiliyor.

Az/çok demeden tüketilmemeli!

Bu bal genellikle çok az (1 çay kaşığı) tüketilir ve fazlasının halusinojen etkisi olduğu bilinir. Aslında buradaki halüsinasyonların nedeni kalp hızının ve kan basıncının ciddi olarak düşmesi ve beyne giden kan akımının bozulmasıdır.

Az/çok demeden tüketilmemeli! Neden mi? Bu balda sık olarak bulunan toksinler kalpte bloğa neden oluyor, kalp hızı düşüyor ve bazen kalp durması gerçekleşiyor.

Zehirlenmelere yol açıyor

Dr. Siyami Ersek Hastanesindeyken her hafta en az 1-2 kez deli bal zehirlenmesi vakası gelirdi. Hepsi de sadece 1 çay kaşığı tüketmişti. Bazen çok ciddi ve uzamış ritim durmalarına neden oluyor ve ilaç tedavisine yanıt vermediği için geçici kalp pili takılması gerekiyor.

Binlerce vaka bildirildi

Yıllardır tüketip şikayeti olmayanlarda bile bir sonraki tüketimde bu durum ortaya çıkabiliyor. Yani kimse bana bir şey olmaz dememeli! Çünkü bu arıların bal aldığı çiçekte bu toksinlerin o anda olup olmadığı hiç bir zaman bilinemez ve bu toksinler arıları etkilemez.

Deli bal zehirlenmesinin en yaygın olduğu ülkenin Türkiye olduğunu da hatırlatalım. Literatürde binlerce vaka bildirildi.

1 çay kaşığı da olsa tüketilmemeli

Biz sürekli deli bal zehirlenmesi vakalarına denk geliyoruz. Uyarılarımıza rağmen internette bile satılıyor. Halbuki bu balların içinde bu toksinin olup olmadığı sadece laboratuvar testlerine anlaşılabilir. Lütfen kimse kendine güvenip 1 çay kaşığı da olsa deli bal tüketmesin!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.