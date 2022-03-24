Brüksel’de Erdoğan-Macron görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
2022-03-24 11:38:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.
Erdoğan'ın İngiltere, İspanya, İtalya ve Letonya devlet başkanları ile de görüşme yapması bekleniyor.
NATO Liderler Zirvesi, bugün Ukrayna gündemiyle toplanacak. Zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleşecek. .
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