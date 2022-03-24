Brüksel’de Erdoğan-Macron görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.