DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bergen filmi gişe rakamları | Bergen filmini kaç kişi izledi? Bergen'e kaç kişi gitti?
Destici: Yazıcıoğlu, 28 Şubat sürecinde cesurca meydana çıktı
İSKİ'den zam açıklaması
PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban puanları 2022
Kılıçdaroğlu: Yeni bir muhtarlık yasasına ihtiyacımız var
Belfast konusu ne? Belfast ne anlatıyor? 7 dalda Oscar adayı 'Belfast' vizyona giriyor!
Düşman kardeşler arasında tehlikeli yarış
Ankara hava durumu (24 Mart-22 Nisan)
NATO zirvesinde konuşan Stoltenberg'ten kritik açıklamalar
Evlin Avidor kimdir? Balerin Evlin Mimar Selim Bey'in (Selim Yuhay) eşi mi, evli mi?
Rusya'dan son dakika NATO açıklaması
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
'Ruslar akın etti, Türk sahillerinde ev kiraları 3 katına kadar fırladı'
ABD Başkanı Biden, Mehmet Öz'ü görevden aldı
YÖK'ten üniversitedeki öğretim üyesi adaylarına 'istisna kadro' imkanı

TIMETURK / GÜNDEM / Brüksel’de Erdoğan-Macron görüşmesi başladı

Brüksel’de Erdoğan-Macron görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

3 Saat Önce
2022-03-24 11:38:42
Brüksel’de Erdoğan-Macron görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın İngiltere, İspanya, İtalya ve Letonya devlet başkanları ile de görüşme yapması bekleniyor.

NATO Liderler Zirvesi, bugün Ukrayna gündemiyle toplanacak. Zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleşecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş