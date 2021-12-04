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TIMETURK / GÜNDEM / Bozkurt’taki selde kaybolmuştu, cesedi Sinop sahilinde bulundu

Bozkurt’taki selde kaybolmuştu, cesedi Sinop sahilinde bulundu

Sinop'ta sahile vuran cesedin Bozkurt'taki selde kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi

50 Dakika Önce
2021-12-04 21:53:48
Bozkurt’taki selde kaybolmuştu, cesedi Sinop sahilinde bulundu

Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçılar tarafından sahilde bulunan cesedin adli tıp incelemesinde Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Türkeli'nin Güzelkent köyü sahilinde karaya vuran ceset, DNA incelemesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Araştırmalar neticesinde cesedin Bozkurt'ta 11 Ağustos'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nda ikamet eden ve o günden bu yana kayıp olarak aranan 39 yaşındaki Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi.

Cesedin kimlik tespitinin yapılmasıyla Bozkurt'ta selde kaybolanların sayısı 7'ye düştü.

Orhan Kalabalık ile eşi Server, oğlu Arda ve Yusuf'la birlikte selde yıkılan Ölçer Apartmanı'nda yaşıyordu. Sele ikamet ettikleri binada yakalanan Kalabalık ailesinden anne Server ve oğlu Arda'nın cansız bedeni ekiplerin çalışmasının ardından bulunmuş, baba Orhan Kabalık ile oğlu Yusuf'un bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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