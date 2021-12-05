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Bozkurt'taki selde kaybolmuştu: Cesedi 114 gün sonra bulundu

Kastamonu Bozkurt’ta 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde 8 kişi kaybolmuş ve bulunamamıştı. 114 gün sonra Sinop sahilinde bulunan cesetin, selde kaybolanlardan Orhan Kalabalık’a ait olduğu tespit edildi.

2 Saat Önce
2021-12-05 08:48:22
Bozkurt'taki selde kaybolmuştu: Cesedi 114 gün sonra bulundu

Sinop'un Türkeli ilçesi sahilinde bulunan bir cesedin, 11 Ağustos'ta Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan bir kişiye ait olduğu belirlendi. İlçeye bağlı Güzelkent köyü Helaldı Limanı yakınlarında bir yurttaş tarafından bulunan ve yetişkine ait olduğu öğrenilen cesedin kimliği belirlenmesi için gönderildiği Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndan DNA örneği ile karşılaştırılarak kimlik tespiti yapıldı.

1 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan 8 kişiden biri olduğu olduğu belirlenen kişinin cesedi, Hamdi Kalabalık tarafından Bozkurt ilçesinde kaybolduğu bildirilen Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi.

DNA sonucunun açıklanmasıyla, acı haber Bozkurt ilçesine ulaştı. Orhan Kalabalık'ın Bozkurt ilçesinde kuaförlük işi yaptığı aktarıldı.

Orhan Kalabalık ile eşi Server, oğlu Arda ve Yusuf'la birlikte selde yıkılan Ölçer Apartmanı'nda yaşıyordu. Sele ikamet ettikleri binada yakalanan Kalabalık ailesinden anne Server ve oğlu Arda'nın cansız bedeni ekiplerin çalışmasının ardından bulunmuş, baba Orhan Kabalık ile oğlu Yusuf'un bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Orhan Kalabalık'ın cenazesinin 5 Aralık 2021 Pazar günü, ikindi namazına müteakip Bozkurt merkez camisinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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