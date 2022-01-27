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Bozdağ'dan Fazıl Say'a tepki: CHP borazanlığı ile gündem oluyor

Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gittiği görüntülerin eski olduğunu iddia edip savunanlar arasında olan ünlü piyasit ve besteci Fazıl Say'a AK Partili Bekir Bozdağ'dan tepki geldi. Bozdağ, “Sanatıyla gündeme gelemeyen Fazıl Say, CHP borazanlığı, AK Parti ve MHP karşıtlığı ile gündem oluyor' dedi.

2 Saat Önce
2022-01-27 11:20:17
Bozdağ'dan Fazıl Say'a tepki: CHP borazanlığı ile gündem oluyor

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'a yönelik "Sanatıyla gündeme gelemeyen Fazıl Say, CHP borazanlığı ile gündem oluyor" ifadelerini kullandı.

AK Partili Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşan sanatçı Fazıl Say'a tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bozdağ, "Maalesef ülkemizde, ürettiği sanat eserleriyle ve sanatıyla gündeme giremeyen kimi sanatçılar, siyasî duruşları, siyasi görüşleri ve kör ideolojileri ile gündeme gelmeye çalışıyorlar. Anlaşılan o ki, sanatıyla gündeme gelemeyen Fazıl Say, CHP borazanlığı, AK Parti ve MHP karşıtlığı ile gündem oluyor" dedi.

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Sosyal medya hesabından İBB Başkanı İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşan Say, "Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli" notunu düşmüştü.

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