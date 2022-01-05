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Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferi var mı? Feribot seferleri iptal edildi mi?

İstanbul'dan Bozcaada'ya nasıl gidilir? İstanbul'dan Gökçeada'ya nasıl gidilir? Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri...

2 Saat Önce
2022-01-05 21:35:51
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferi var mı? Feribot seferleri iptal edildi mi?

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada-Bozcaa'da seferleri iptal mi?

|Bozcaada ve Gökçeada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre yarın, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 13.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00'da, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00, 11.00 ve 15.00'daki seferler fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

Gökçeada'ya nasıl gidilir?

Gökçeada'ya ulaşım sadece deniz yoluyla sağlanıyor. Gestaş tarafından düzenlenen deniz ulaşımın­da, 2 arabalı feribot ve 1 deniz otobüsü kullanılıyor. Gestaş'ın 2008 yılında aldığı ro-ro tipi yeni arabalı feribot ve deniz otobüsüyle Gökçeada'ya ulaşım eskiye oranla daha da hızlanmış durumda.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NI GEÇMEK İÇİN:
Lapseki - Gelibolu (20 dak) Çanakkale - Eceabat - (15 dak) Çanakkale - Kilitbahir - (7 dak)

Bozcaadaya nasıl gidilir?

İstanbul'dan Bozcaada'ya arabayla gelmek için Çanakkale Boğazı'nı geçmeniz gerekiyor. Boğazı deniz yoluyla, arabalı feribot kullanarak geçmek için farklı seçenekleriniz bulunuyor:
Gelibolu - Lapseki (20 dak)
Eceabat - Çanakkale (15 dak)
Kilitbahir - Çanakkale (7 dak)

Hızlı feribotla Bozcaada'ya nasıl gidilir?

Araba kullananlar İstanbul-Bozcaada arasında Yenikapı - Bandırma hızlı feribotlarını da kullanabilir. Her gün sabah ve akşam saatlerinde yapılan seferlerde yolculuk ortalama 2 saat sürüyor. Bandırma'dan sonra Lapseki-Çanakkale üzerinden Geyikli'deki Bozcaada iskelesine varmak 3 saati buluyor. Alternatif olarak Bandırma'dan sonra Biga-Çan-Bayramiç güzergahı da takip edilebilir

İstanbul'dan Bozcaada'ya nasıl gidilir?

İstanbul'dan Bozcaada'ya deniz yolu ile ulaşmak mümkün değil. Çanakkale sınırları içerisinde Geyikli İskelesi ve Çanakkale Limanı dışında bir alternatif bulunmuyor. Yani, Bozcaada'ya gitmek için öncelikle Çanakkale'ye gitmelisiniz. Bunun için de 4 alternatif rota mevcut. İlki Avrupa yakasından, Tekirdağ – Keşan – Gelibolu üzerinden ulaşım. Bu rotada E84 ve E87 karayollarını kullanarak, manzara izleyebileceğiniz ve dinlenebileceğiniz yerler de bulunuyor. Trakya'dan karşıya yani Çanakkale'ye geçmek için Gelibolu – Lapseki feribotlarını ya da Eceabat – Çanakkale feribotlarını kullanabilirsiniz.

İstanbul'dan Gökçeada'ya nasıl gidilir?

Özellikle yaz dö­ne­min­de İs­tan­bul-Gökçeada arasında her­ gün sabah ve gece olmak üzere kar­şı­lık­lı iki se­fer ya­pı­lı­yor. Otobüs kalkış ve varışları Adanın içine gerçekleştirilmete.

Kış döneminde otobüsler adaya yolcu taşımıyorlar. İstanbul-Çanakkale otobüslerine binerek Ecea­bat'ta inip burada Kabatepe minübüsü ile adaya ulaşım mümkün

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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