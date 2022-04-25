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Boynunda kolye görünümlü kalem silahla yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kimlik kontrolü sırasında bir kişi boynundaki kolye görünümlü el yapımı kalem silahla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

22 Dakika Önce
2022-04-25 16:45:34
Boynunda kolye görünümlü kalem silahla yakalandı

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi ekipleri, devriye sırasında Sahil Caddesi'nde şüphelendiği G.Ç'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada, kolye olarak kullanılan 7,65 mm çapında tek atımlık el yapımı silah ele geçirildi.

Şüpheli G.Ç. daha sonra bekçilerce karakola götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

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DHA

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