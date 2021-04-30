DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Tozkoparan İskender yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Tozkoparanlar, İskender'in peşine düşen casusun kim olduğunu bulabilecek mi?
ABD'den ''Ukrayna'' açıklaması: NATO üyeliği için birlikte çalışabiliriz
Teşkilat yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Ekip kaçıyor, Fadi kovalıyor: Serdar ve Zehra, Türkiye'ye ulaşabilecek mi?
Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Melikşah'tan Turanşah'ı öfkelendirecek büyük karar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan bakan yardımcısı atamaları
Belçika'da 22 bin silah fabrikada eritildi
Bakan Soylu'dan BirGün Gazetesi'ne ''Ruhsar Pekcan'' tepkisi
Premier Lig'de maçlara 'oruç düzenlemesi' gündemde
Azerbaycan’da tedavi gören Bakan Rehimov hayatını kaybetti
Kurtuluş'a adanan türküler
Bu yollardan 'dünyanın ticareti' yapıldı
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya tepki: ''Tehditler bizi susturamayacak!''
3 padişah 'şeker'den ölmüş
Hindistan'da yargı, Kovid-19 eleştirileri nedeniyle internet ve sosyal medyanın kısıtlanamayacağına hükmetti
Kısıtlamanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

BURSA

20:05

04:20
20:05
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:50

04:06
19:50
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:33

03:50
19:33
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
19:16
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:32
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

ANKARA

19:50

04:06
SAHUR
19:50
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

Boynukalın: 'Hepinize kaliteli pamuk aldım; alayınızın cehenneme kadar yolu var'

Ayasofya Camii eski başimamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, yaptığı paylaşımlar sonrası gelen tepkilerin ardından Twitter hesabını kapattı

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.04.2021 22:35:00
Boynukalın: 'Hepinize kaliteli pamuk aldım; alayınızın cehenneme kadar yolu var'

Tam kapanma döneminde alkol yasağı tartışmalarında kararın yerinde olduğunu savunarak çıkış yapan Eski Ayasofya Camii başimamı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr Mehmet Boynukalın, gelen tepkilere yanıt vererek; "Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım." ifadesini kullandı.

Boynukalın, sosyal medyada kendisine yönelik tepkilerin ardından Twitter hesabını kapattı.

Boynukalın'ın tepki toplayan tweetleri şöyleydi:

"Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor. Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var

Bu güruh helal haram nedir bilmiyor; paranın itibari bir şey olduğunu da anlamıyor. Önemli olan yaptığınız işin helal olmasıdır. Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez. Evet düzeltilmesi gerekir; ama o ayrı bir konudur.

Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım.

Hadisi şerif: "Allah içkiyi içeni, sakiyi, satanı, satın alanı, taşıyanı ve kendisine taşınanı lanetlemiştir" (Ebu Davud, Tirmizi). Allah inkar edene iman, günahkar olana tövbe nasip etsin."

Ne olmuştu?

Tam kapanma boyunca alkol satışının yapılmayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Boynukalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kapanma günlerinde alkol satışı yasağı birilerini rahatsız etmiş... iyi de olmuş. Ne güzel demiş şairimiz: Erbabı kemali çekemez nakıs olanlar, rencide olur didei huffaş ziyadan." ifadelerini kullanmıştı.

alkol-yasagi-icin-tweet-atan-mehmet-boynukalin-14100875_834_m

1619805162600-screenshot-4

1619805174938-screenshot-2

E0Pq9RbWYAsEvYK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan