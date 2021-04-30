Boynukalın: 'Hepinize kaliteli pamuk aldım; alayınızın cehenneme kadar yolu var'

Ayasofya Camii eski başimamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, yaptığı paylaşımlar sonrası gelen tepkilerin ardından Twitter hesabını kapattı

Tam kapanma döneminde alkol yasağı tartışmalarında kararın yerinde olduğunu savunarak çıkış yapan Eski Ayasofya Camii başimamı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr Mehmet Boynukalın, gelen tepkilere yanıt vererek; "Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım." ifadesini kullandı.

Boynukalın, sosyal medyada kendisine yönelik tepkilerin ardından Twitter hesabını kapattı.

Boynukalın'ın tepki toplayan tweetleri şöyleydi:

"Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor. Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var

Bu güruh helal haram nedir bilmiyor; paranın itibari bir şey olduğunu da anlamıyor. Önemli olan yaptığınız işin helal olmasıdır. Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez. Evet düzeltilmesi gerekir; ama o ayrı bir konudur.

Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım.

Hadisi şerif: "Allah içkiyi içeni, sakiyi, satanı, satın alanı, taşıyanı ve kendisine taşınanı lanetlemiştir" (Ebu Davud, Tirmizi). Allah inkar edene iman, günahkar olana tövbe nasip etsin."

Ne olmuştu?

Tam kapanma boyunca alkol satışının yapılmayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Boynukalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kapanma günlerinde alkol satışı yasağı birilerini rahatsız etmiş... iyi de olmuş. Ne güzel demiş şairimiz: Erbabı kemali çekemez nakıs olanlar, rencide olur didei huffaş ziyadan." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.