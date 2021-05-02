Önceki gün sosyal medya hesabında paylaştığı 'Hepinize kaliteli pamuk aldım' ifadeleri üzerine tepki çekmesinden dolayı Twitter hesabını kapatan Ayasofya eski Baş İmamı Mehmet Boynukalın, hesabını yeniden açtı. Boynukalın, 'Biz de insanız, dayanamadık, Allah bizleri affetsin' dedi.

Ayasofya'nın eski baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, tam kapanma döneminde alkollü içki satışı yasağını savunmuş, gelen tepkiler üzerine "Merak etmeyin ey güruh, haram ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 'pamuk'lu sözleriyle birlikte hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarının ardından önce hesabını kilitlemiş, daha sonra tamamen kapatmıştı.

"Biz de insanız, dayanamadık"

Öte yandan Yeni Akit'e konuşan Boynukalın "İlk önce yorum kısımlarını kapatmıştım. Gelen küfür ve hakaretler karşısında, insan olarak biz de zaman zaman dayanamayacak duruma gelebiliyoruz. O kadar ağızları bozuk ki bizim sözlerimiz onlarınkinin yanında nezih kalır" ifadelerini kullandı.

Prof. Boynukalın, çok fazla hakaret ve küfüre maruz kaldığına dikkat çekerek, "Bana edilen küfürleri normal bir insana sokakta etseler kavga sebebi olur. Anormal bir şekilde, belli bir grubun sürekli hedefindeyim. Bu şekilde hedef alınınca insan normal olarak bir tepki veriyor. Mesela bir eleştiri yapsa ve dese ki 'Hakkımı helal etmiyorum' bunu normal karşılarım. Ama bunlar ne yazsam, ölçüsüz şekilde küfür ediyorlar." dedi.

Boynukalın, sosyal medya hesabını yeniden açıp tepki çeken mesajı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bize edilen kötü söz, küfür ve hakaretlere karşı misliyle karşılık verme hakkımızı kullandık, evet affedici olup görmezden gelseydik daha iyi olurdu, ama biz de insanız, onca hakarete dayanamadık, Allah bizleri affetsin ve bizlere sabır versin"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.