Böyle bir bilim adamı Tayyip Erdoğan’ı nasıl destekler?

Ekşi Sözlük’ün, kriptoloji alanında dünyanın sayılı akademisyenlerinden Prof. Dr. Çetin Kaya Koç’a karşı başlattığı linç kampanyasına dikkat Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, “Çetin Hoca’nın özgeçmişini dahi okuyabilecek çapta olmayan ezikler, Ekşi’de itibar suikastı pazarı kurmuşlar' dedi.

Kriptoloji alanında dünyanın sayılı akademisyenlerinden ve en çok atıf alan 100 Türk bilim adamı arasında bulunan Prof. Dr. Çetin Kaya Koç'un, bugünlerde sosyal medya üzerinden uğradığı zulme karşı sesini duyurmaya çalışıyor.

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, bugünkü makalesinde Prof. Dr. Çetin Kaya Hoca'yı işinden gücünden bezdiren yapının merkezinde ise Ekşi Sözlük'ün bulunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç'un başarılarla dolu eğitim ve akademi geçmişi olduğunu belirten Ersin Çelik, Koç'un ABD'deki Oregon Eyalet Üniversitesi'nde (Oregon State University) Bilgi Güvenliği Merkezi kurduğunu, buradaki çalışmaları sonucunda ‘Olağanüstü ve Sürdürülebilir Araştırma Liderliği' ödülüne layık görüldüğünü, kriptografi (şifreleme) mühendisliğine yaptığı katkılarından dolayı da 2007 yılında “IEEE Fellow” (alanında çok değerli işler yapmış bilim insanları) unvanına layık görüldüğünü aktardı.

Profesör Çetin Kaya Koç'un tasarladığı algoritmalar, Intel, Samsung ve Huawei gibi firmaların cihazlarında kullanıldığını belirten Çelik, Prof.Koç'un Kriptoloji ve şifreleme alanında da en çok doktora öğrencisi yetiştiren dünyadaki üç akademisyeninden biri olduğunu söyledi.

Çetin Kaya Hoca'yı incitip yaralayan asıl meselenin ise Ekşi Sözlük saldırıları olduğunu belirten Ersin Çelik şunları söyledi:

“Ekşi Sözlük'ün yayın politikasına yön verenlerin zihniyetinde olmayanlar; mesela AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet etmeyenler burada linç ediliyorlar. Aleyhlerinde akıl almaz başlıklar açılıp, haklarında itibarlarını zedeleyecek yazılar döşeniyor.

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç da Sözlük mağdurlarından. Dünyanın teknoloji devleri peşinden koşuyor. En saygın üniversitelerde dersler veriyor, laboratuvarlar kuruyor. Fakat gelin görün ki Çetin Hoca işi gücü bir kenara bırakıp, Ekşi Sözlük çukurundan gelen saldırılarla uğraşmak zorunda bırakılmış. Hakkında bir süredir sistematik olarak yazılanlara, yalan yanlış tanımlara, rencide edici ifadelere çok fena içerlemiş. Kendisi ile görüştüm. Çin'deydi. Zoom üzerinden bir de röportaj yaptı bizim Furkan Kılıç. Çetin Hoca, Türkiye'ye dönmemesi, ilmini bu ülkenin evlatlarına aşılamaması için kendisi ile uğraşıldığını söylüyor.”

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç'un Ekşi Sözlük'te yazılanları ilk başlarda çok ciddiye almadığını belirten Ersin Çelik, yazısını şöyle sürdürüyor: “Mesela hakkında açılan başlıktaki ‘elektronik imza konusunda çalışan biri' ifadesini örnek gösterdi. “Bilgi içermeyen, hakaret içermeyen ama övgü de içermeyen saçma sapan yazılar” diyor. Önceleri tek bir kişi yazıyor sanmış. Fakat 2020'den itibaren bakmış ki yazılanlar artıyor. Üzerine düşünce örgütsel bir çalışma olduğuna kanaat getirmiş.

Çetin Hoca bunun nedenini, saklamadığı siyasi görüşüne bağlıyor. Yani AK Parti iktidarını destekliyor. Ekşiciler de “dünyanın önünde saygıyla eğildiği, üniversitelerin kapısında beklediği, devasa teknoloji firmalarının bilgisinden birikiminden faydalandığı bir bilgisayar profesörü nasıl olur da Tayyip Erdoğan'ı destekler?” hayretini önlerine koyarak başlamışlar yazmaya. Hakkında yazılanları okudum. Kendisi de okumuş. Hoş görüsüne sığınarak alıntılayacağım bazılarını. Bir tanesi Hoca'ya “sığır” demiş. Biri “tipik bir AKP akademisyeni” yaftasını yapıştırmış. Bir diğeri “okumuş aktrol” diyerek siyasi düşüncesine küfretmiş. Seviye buralarda işte. Çetin Hoca'nın özgeçmişini dahi okuyabilecek çapta olmayan ezikler, Ekşi'de itibar suikastı pazarı kurmuşlar.

Fakat Çetin Kaya Hoca, kendisine siyasi görüşünden dolayı hakaretlerde bulunulmasına aldırmıyor. Birden bire akademik çalışmalarıma çamur atılmaya başlanınca bu işin arkasında farklı bir hesap olduğunu, bu yöntemle bıktırılmaya, susturulmaya çalışıldığını düşünüyor. Bu işin arkasında da farkı askeri odakların olduğuna dair şüpheleri var. Röportajdaki şu ifadeleri önemli: “Ben bunların kişisel bir saldırı olduğuna inanmıyorum. Bu bir planlı saldırı. Projelendirilmiş bir saldırı. Bir takım insanlar hedefe konuyor: Bunun kredibilitesini düşürün. Bundan ibaret. Bunu görüyorum, başka bir şey yok aslında.

Prof. Dr. Çetin Kaya Koç'un anlattıkları, şüpheleri ve hakkında yazılanları alt alta koyunca; “Ekşi Sözlük dışarıdan sipariş ‘işler' almaya mı başlamış?” sorusu çıkıyor ortaya.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.