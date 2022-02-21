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Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü

Ankara'da 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar (29), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Kuyar (33) tarafından, temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklanarak öldürüldü.

36 Dakika Önce
2022-02-21 23:01:41
Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, öğrenciler çıktıktan sonra boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı okula gitti. Burada bir süre konuşan çift daha sonra tartışmaya başladı. Ardından Mehmet Kuyar, Gülsüm Kuyar'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Gülsüm Uyar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Mehmet Kuyar'ın yakalanması için çalışması başlattı. DHA .

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