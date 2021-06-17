'Boş beleş ergen muhabbeti...'

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, dış politika hususunda muhalefetin tutumunu eleştirdi. Pazarcı, “Bizde ise kin ve hırs gibi duygular ülkenin menfaatlerinin bile önüne geçiyor” dedi

Boş beleş muhalefet

Çocukların evcilik oyunu seviyesine indirdiler dış politikayı. Ergen muhabbeti noktasında götürüyorlar muhalefeti. "Sen bana bunu yaptın" ya da "oyuncağımı aldın, oynamam" zaviyesinden bakıp eleştirilerde bulunuyorlar...

Biz Rusların uçağını düşürdük yakın zamanda. Uçurtma ya da drone değil bu, uçak! Ayrıca, Karabağ'da oluşturdukları yapıyı darmadağın ettik. Ukrayna'da da farklı cephelerdeyiz. Ama Ruslarla ve Putin'le iyi ilişkiler içindeyiz. Orada kimse çıkıp "Ey Putin ne yapıyorsun sen? Erdoğan'la nasıl el sıkışır ve aynı masada oturursun" demiyor. Çünkü, dış politikada sürekli dostluk ve düşmanlık değil, ülkelerin menfaatleri vardır.

Mustafa Kemal'in ülkemizi işgale gelen, Çanakkale'ye çıkartma yapan ve pek çok vatan evladını şehit edip kendileri de Anadolu'da toprağa düşen Anzakların ailelerine verdiği mesajı bilirsiniz:

"Rahat olun, çocuklarınız artık bize emanettir. Bu topraklarda huzur içinde yatacaklar."

Dış politika budur işte...

Çocuk oyunu ve oyuncağı değil!

Bizde ise evlere şenlik bir muhalefet ve muhalefet alışkanlığı var. Kılıçdaroğlu, iyi ve güzel olan her şeyi kirletmek için elinden geleni yapıyor. Akşener de O'na uydu, boş beleş konuşuyor...

Şu söylediklerine bakın:

"Vay sen NATO için söylemediğini bırakmadın, ama NATO Zirvesi'ne katıldın..."

"Hani Biden düzgün adam değildi, neden 'dostum' deyip el sıkıştın..."

"Niye Ermeni Soykırımı iddialarını Biden'ın yüzüne yüzüne vurmadın..."

Dedim ya, bu sözlerin ergen muhabbetinden hiçbir farkı yok. İktidardan, devlet olma ciddiyetiyle bağdaşmayan tavırlar bekliyorlar. Erdoğan'dan devlet adamı değil, ringe çıkmış boksör gibi davranmasını istiyorlar. Üstelik bütün bunların da "muhalefet yapmak" olduğunu sanıyorlar.

Maalesef, sadece bizde var böyle hastalıklı bir bakış açısı. ABD'de kimse çıkıp Biden'a "Ne biçim hareketler bunlar, yakışıyor mu sana? Hani Erdoğan'ı devirecek, yıkacak, yerle yeksan edecektin?" diye sormuyor.

Çünkü, orada bizdeki gibi atılan her adımı karalamak ve kirletmek için pusuda bekleyen bir muhalefet yok! Orada geniş kitleler ülke menfaatlerini ön planda tutuyorlar. Bizde ise kin ve hırs gibi duygular ülkenin menfaatlerinin bile önüne geçiyor.

ABD Başkanı, bütün dünyanın gözleri önünde Rusya Devlet Başkanı'na "katil" dedi. Daha ötesi var mı bu sözlerin? Üstelik Biden geri adım da atmadı, direndi. Putin ise yine bütün dünyanın önünde sert bir cevap verdi. Rus Devleti ise "ABD'yi dost olmayan ülkeler listesine" aldı.

Ne oldu?..

Biden "Ben bu katille bir araya gelmem" mi dedi? Yoksa Putin "Ahlaksıza bak, hem öyle diyor, hem de benimle görüşmeye geliyor" diye tepki mi gösterdi?

Tabii ki değil. Dün Cenevre'de bir araya geldiler. Onca hakaret ve çekişmeyi bir köşeye attılar. Aynı masanın etrafında oturup görüştüler.

ABD ve Rusya'dan "Bu ne rezalet? Nasıl bir araya gelip görüşürsünüz siz?" diyen çıktı mı? Tabii ki hayır.

O yüzden kimse kusura bakmasın ama bizim muhalefet yerlerde sürünüyor. Başka bir ülkede seviyeyi bu kadar düşüren, meseleleri böylesine çarpıtan ve bu kadar çapsız bir muhalefet yoktur sanırım.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.