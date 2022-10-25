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Boş arsada erkek cesedi bulundu

Sivas'ta Murat Canbay (43) isimli kişi, boş bir arsada ölü olarak bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

1 Gün Önce
2022-10-25 23:32:41
Boş arsada erkek cesedi bulundu

Olay, saat 20.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 8'inci sokakta meydana geldi. Sokak üzerindeki boş arsada bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise cesedin Murat Canbay'a ait olduğunu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Canbay'ın ölümüyle ilgili M.F. (53) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. İddiaya göre M.F.'nin, birlikte alkol aldığı Murat Canbay ile tartışıp, daha sonra kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü öğrenildi. Murat Canbay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA .

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