Borçlu olduğu arkadaşını öldürdü, polisi görünce intihara kalkıştı

Adana’da 500 lira borçlu olduğu Özgür Adıgüzel’i (43) (fotoğrafta sağda), çıkan kavgada tabancayla öldüren Fırat Yurt (23) (fotoğrafta sol başta) yakalandı.

Yurt'un, operasyon düzenlenen evde polisi görünce cinayette kullandığı tabancayla intihara kalkıştığı, ikna edilerek teslim alındığı öğrenildi.

Olay, 8 Mart günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Adıgüzel, kendisine 500 lira borcu olan Fırat Yurt ile mahalledeki kahvehanenin önünde buluştu. Yurt, borcunu ödemeyeceğini belirtince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fırat Yurt, belindeki tabancayı çekip, Özgür Adıgüzel'e peş peşe ateş etti. Kasık ve karın bölgesine 4 kurşun isabet eden Adıgüzel kanlar içinde yerde kalırken, Yurt ise kaçtı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Özgür Adıgüzel, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

POLİSİ GÖRÜNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fırat Yurt'un yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, Yurt'un Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polisleri gören Yurt, cinayette kullandığı tabancayı başına dayayarak intihara kalkıştı. Polisin ikna ettiği Fırat Yurt, gözaltına alındı.

AZMETTİRDİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Bu arada, cinayeti azmettirdiği değerlendirilen Yurt'un mahalleden tanıdığı Seyfettin Arslan (43) da gözaltına alındı. Arslan'ın, daha önce borcu olduğu Özgür Adıgüzel tarafından bıçaklandığı öne sürüldü. Emniyete götürülen Fırat Yurt ifadesinde, “Özgür'e 500 lira borcum vardı. Veremeyince bana küfretti. Çıkan kavgada tabancayla vurdum” dedi. Arslan ise cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA

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