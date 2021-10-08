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Borçka Belediyesi'nden ‘Nobel esprili’ paylaşım

Artvin'in Borçka Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdulrazak Gurnah'ı tebrik paylaşımında Amerikalı aktör Morgan Freeman'ın, bir gün sonraki paylaşımda da şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafını kullandı.

38 Dakika Önce
2021-10-08 19:05:02
Borçka Belediyesi'nden ‘Nobel esprili’ paylaşım

Başkan Ercan Orhan espri yaptıklarını belirterek, "Esprimizin bu kadar beğenileceğini, sosyal medya diliyle söylersek 'yürüyeceğini' beklemiyorduk" dedi.

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Borçka Belediyesi'nin 'Twitter' hesabından 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdulrazak Gurnah'ı tebrik paylaşımında Amerikalı Morgan Freeman'ın fotoğrafı kullanıldı. Paylaşımda, “2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı.

Kendisini kutluyor, yeni romanlarını sabırsızlıkla bekliyoruz” notuna yer verildi. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın yanlış olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

BU KEZ TARIK MENGÜÇ FOTOĞRAFI

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Belediye bir gün sonra paylaştığı yeni kutlama mesajında bu kez de şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafını kullandı. Bu paylaşımda ise, “Gogole araştırmasında harf hatası yüzünden yanlış foto yüklemişiz. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah'ı kutluyoruz” notuna yer verdi.

'ESPRİ YAPTIK'

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Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan paylaşımlarla espri yaptıklarını iddia ederek, "Esprimizin bu kadar beğenileceğini, sosyal medya diliyle söylersek 'yürüyeceğini' beklemiyorduk. 'Z' kuşağından bir kere daha umutlandık. Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah'ı değerli aktör Morgan Freeman'ın fotosuyla verirken niyetimiz “Bu adam aktör, gerçek Gurnah kimdir?” diye meraklandırmak ve belki de bir kitabının okunmaya başlamasına vesile olurken aynı zamanda güzel ilçemizin de adını duyurmaktı. Başardık sanırım. Esprinin devamında ise artık abartının dozunu daha da arttırıp değerli müzik insanı Tarık Mengüç'ün fotosuyla vererek ilkini kasıtlı yaptığımızın altını çizmek istedik. Google'i Gogele yazarak ilk kelimeden zaten belli etmiştik. Her iki espriye gelen yorumlara bakılınca ilkinde gerçekten bilmediğimizi sananlar ikincisinde olayın mantığını çok çabuk çözdüler. Nasreddin Hoca'yı, Karagöz-Hacivat'ı, Aziz Nesin'i, Gırgır'ı, Leman'ı, Uykusuz'u çıkaran bu coğrafya, mizahın en güçlü iletişim yöntemlerinden biri olarak kullanıldığı bir coğrafya. İnsanımızın mizah duygusuna ve hoşgörüsüne güveniyoruz" dedi.

‘PRENSES DIANA VE PRENS CHARLES' PAYLAŞIMI YAPILMIŞTI

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Borçka Belediyesi'nin sosyal medya hesabından daha önce de ilginç bir paylaşım yapılmıştı. Paylaşımda Prenses Diana ve Prens Charles'in balayı tatillerini ilçelerinde geçirdiklerine yer verildi. Paylaşım sosyal medyada ilgi çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımın doğru olup olmadığı merak etti. Belediyeden yapılan açıklamada “Amacımız ilçenin doğal ve tabii güzelliklerine dikkat çekmek. Fotoğraftaki manzara ilçemize benziyor diye şaka yapmak istedik. Bu tarz paylaşımları sosyal medya hesaplarımızdan geçmişte yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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