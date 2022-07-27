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Bolu Valiliği'nden zehirlenmelerle ilgili açıklama

Bolu Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenmelerle ilgili yaptığı açıklamada 41 kişinin tedavisinin hastanelerde devam ettiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-07-27 15:01:34
Bolu Valiliği'nden zehirlenmelerle ilgili açıklama

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 41'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 141 vatandaşın başvurduğu belirtildi.

Hastaneye 2 gündür yeni başvuru gelmediği aktarılan açıklamada, "41 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir" bilgisine yer verildi.

Açıklamada, adli ve idari soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Bolu'da içme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavisine devam edilen 49 yaşındaki Eyüp Ertem, 23 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.

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