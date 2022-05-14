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TIMETURK / GÜNDEM / Bolu tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatılacak

Bolu tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacağından İstanbul istikameti 16 Mayıs-20 Haziran'da araç trafiğine kapatılacak.

3 Saat Önce
2022-05-14 17:44:02
Bolu tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatılacak

Karayolları Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, otoyolun Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacak.

Bu nedenle söz konusu otoyolun İstanbul istikametinde araç geçişine izin verilmeyecek.

İstanbul yönüne gidecek araçlar, Abant kavşağından D-100 kara yoluna aktarılacak. Bu araçların Kaynaşlı kavşağından yeniden otoyola katılımları sağlanacak. AA .

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