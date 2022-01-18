Bolu'da okullar yarın tatil mi? Son dakika 19 Ocak Bolu Valiliği kar tatili açıklaması

Bolu'da okullar yarın tatil mi? Bolu'da yağan kar nedeniyle okulların kar tatili edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Bolu Valiliği kar yağışlarının şiddetlenmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre 19 Ocak Çarşamba yağışların devam edeceğini bildirmesi üzerine bir açıklama yayınladı. Peki ama Bolu'da hangi ilçelerde kar tatili olacak? 19 Ocak Bolu'da kar tatili olacak mı? İşte merak edilen Bolu Valiliği kar tatili açıklaması...