Bolu’da 12 araç birbirine girdi; İstanbul yönü kapandı
Bolu’da, kar yağışıyla kayganlaşan TEM yolunda, 12 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.
2022-01-15 17:49:37
Kaza, saat 16.30 sıralarında, TEM yolunun Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 12 araç çarpıştı.
Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.
Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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