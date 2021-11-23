Bolu Belediyesi'nin kararına inceleme

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bolu Belediye Meclisi’nin yabancı uyruklular için aldığı karar hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“22.11.2021 tarihinde Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumunda alınan yabancılara uygulanan su ücret tarifesinin dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancı uyruklu kişilerin nikâh ücretlerinin 100 bin TL olması yönündeki kararın Bolu Belediyesi Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildiğine ilişkin haberler basına yansımıştır. Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatılmıştır.”

Ne olmuştu?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili, "Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam'da su daha ucuz. Buyursunlar. Nikah ücretleri de Şam'da ucuz" demişri.

Bolu Belediye Meclisi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu kararlarının oylandığı dünkü toplantıda, kentteki yabancı uyruklulara yönelik su fiyatlarının dolar kuru üzerinden tahsil edilmesini ve yabancıların nikah ücretlerinin ise 100 bin TL olmasını içeren maddelerin de bulunduğu fiyatlandırmalar, CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmişti. Buna göre Bolu'da yaşayan ve mekanik sayaç kullanan Türk vatandaşlarından su ücretinin metreküpüne 2,5 TL, yabancılardan ise 2,5 dolar alınacak. Dijital sayaç kullanan Türk vatandaşı suyun metreküpü için 4,5 TL, yabancılar ise 4,5 dolar ödeyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.