Zülfü Livaneli’nin “CHP, DSP, SHP gibi partiler sol partiler değil” açıklamasına tepki gösteren Ahmet Hakan, “Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki... Sanırsın ki...Kendisi Bolivya dağlarından az önce gelmiş sertlik yanlısı olmayan bir Tamil gerillasıdır.” dedi.

Sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli'nin “CHP, DSP, SHP gibi partiler sol partiler değil” açıklamasına tepkiler sürüyor. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...Sanırsın ki...Kendisi Bolivya dağlarından az önce gelmiş sertlik yanlısı olmayan bir Tamil gerillasıdır.” dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan 'Bolivya dağlarından gelen devrimci Zülfü' başlıklı makalesinden bir bölüm:

Zülfü Livaneli'ye göre...

- Ecevit solcu değil.

- Erdal İnönü solcu değil.

- İsmet Paşa zaten solcu değil.

- Atatürk'ün solla alakası yok.

*

Zülfü Livaneli, kimlerin solcu olmadığı konusunda hüküm vermeye öyle meraklı ki...

Sanırsın ki...

Kendisi Bolivya dağlarından az önce gelmiş sertlik yanlısı olmayan bir Tamil gerillasıdır.

*

İyi ama 1994 yılında...

Zülfü Livaneli, İstanbul'a belediye başkan adayı olduğunda ne olmuştu?

Hatırlayalım:

*

- Şehrin çeperlerinden, yoksul mahallelerinden, varoşlarından, gecekondularından, periferisinden... Yani solun doğal mıntıkası sayılması gereken yerlerden gelen tüm oyları Tayyip Erdoğan almıştı.

*

- Şehrin merkezinden, zengin semtlerinden, komprador kesimlerinden, tuzu kuruların olduğu yerlerden... Yani sağcı kapitalizmin doğal mıntıkası sayılması gereken yerlerden gelen tüm oyları Zülfü Livaneli almıştı.

Zülfü Livaneli'nin solculuğu da bu kadardır yani.

BİZİM ADAYI TELEVİZYONDA NİYE FAZLA GÖSTERİYORSUN?

Dava şuuru, siyasi partiler için olmazsa olmazdır.

*

Nedir dava şuuru?

*

- Bir oy fazla almak için çırpınmaktır.

- Partinin aday diye ortaya çıkardığı şahıs için var gücünle çalışmaktır.

- Partinin aleyhine olacak bir tutum almayı aklının ucundan bile geçirmemektir.

- Kişisel hırslarından arınmaktır.

- Partililerini yoldaş bilmektir.

- Hizipleşmemektir.

- İç çekişmelere enerji harcamamaktır.

- Bencillikten uzak durmaktır.

- Partideki kişisel ikbalini zerre kadar hesaba katmamaktır.

*

Benim CHP ile ilgili olarak ta en başından beri yaptığım bir saptama var:

*

“Bu partide bir dava şuuru yok” der dururum.

*

AK Parti dahil bütün partilerde bu şuurdan yoksun kimseler vardır tabii ki.

Ama CHP'de maalesef bu tür kişilerin sayısı çok fazla.

*

Ve yine CHP'de...

Dava şuurundan nasip almamış tipler, genelde genel başkan yardımcısı konumunu işgal etmektedirler.

*

Halk TV eski genel müdürü Şaban Sevinç, CNN Türk'te Tarafsız Bölge'de şöyle bir açıklama yaptı:

*

“Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayıyken bazı CHP genel başkan yardımcıları beni arayıp ‘Neden İnce'nin mitinglerini bu kadar fazla gösteriyorsun? Başımıza bela mı edeceksin bu adamı?' dediler.”

*

İşte bu açıklama...

CHP'deki dava şuuru eksikliğinin nirvanaya ulaştığının kanıtıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.