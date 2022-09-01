Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunuculuğunu yaptığı Teke Tek programında Boğaziçi Üniversitesi'nin yabancı öğrenci kabulü ile ilgili açıklamalara yalanlama geldi.

Fatih Altaylı'nın programı Teke Tek'e konuk olan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, Boğaziçi Üniversitesi hakkında yabancı öğrenci kabulü ile ilgili açıklamarına Boğaziçi Üniversitesi'nden M. Naci İnci sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla yalanladı.

İşte İnci'nin sosyal medyada yaptığı o paylaşımlar;

Bir tv kanalında üniversitemize yabancı öğrenci kabulü ile ilgili bazı yanıltıcı açıklamalarda bulunulmuş, üniversitemizin itibarına ve öğrencilerimizin başarılarına gölge düşüren bu açıklamalardan dolayı kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur.

Üniversitemize yabancı öğrenci kabulü, tüm üniversitelerde olduğu gibi çok kültürlülüğü artırmak ve farklı dillerin konuşulacağı ortamlara zemin hazırlamak amacıyla, YÖK'ün Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları'na bağlı olarak yapılmaktadır.

Üniversitemize yurt dışından öğrenci kabulünde; SAT puanları, yüzdelik dilim şartı, lise ortalamaları, TOEFL ve IELTS puanlarına bakılmakta, her öğrenci için ayrıca bir niyet mektubu istenmekte ve kapsamlı bir değerlendirme yapılmaktadır.

Öğrencilerin başarı ve nitelik değerlendirmeleri bölümlerin kendileri tarafından yapılmış, önerilen öğrencilerin tamamı Rektörlük tarafından onaylanmıştır.

Sadece İktisat Bölümü Başkanı, yabancı uyruklu öğrenci kabulünü reddettiği için o bölümün değerlendirmesini fakülte dekanı yapmıştır. Seçilen asıl ve yedek öğrenciler fakülte yönetim kurulu kararıyla onaylanmıştır.

Üniversitemize tüm yeterlilikleri sağlayarak kabul edilen toplam 36 öğrencimiz; Azerbaycan, Türkiye, Bulgaristan, Pakistan, Sırbistan, İran, Suriye, Yunanistan, Almanya, İtalya, Rusya, Avusturya ve Mısır vatandaşlarından oluşmaktadır.

İktisat bölümüne alınan iki öğrencimizden biri lise eğitimini Prag'da almış Türk vatandaşıdır.Diğeri ise lise eğitimini İstanbul'da tamamlamış bir Yunanistan vatandaşıdır. Yedek 2 kişi,Bulgaristan ve Pakistan uyrukludur ve yalnızca biri lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır.

YÖK'ün Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları'na göre yabancı uyruklu öğrencilerin liseyi nerede okuduklarından bağımsız olarak başvuru hakkı bulunmaktadır. Bu hak Türkiye'deki liselerden mezun olanlara da tanınmıştır.