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TIMETURK / GÜNDEM / Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 3 dekanın neden görevden alındığı açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 3 dekanın neden görevden alındığı açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, 3 dekanın haklarındaki disiplin soruşturmaları nedeniyle YÖK tarafından görevden alındıklarını söyledi.

2 Saat Önce
2022-01-20 14:38:47
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 3 dekanın neden görevden alındığı açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt'un dün YÖK kararıyla görevden alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yeni atamaların en kısa sürede yapılacağını söyleyen İnci, "Üniversitemizin Eğitim F., Fen Edebiyat F., İktisadi ve İdari Bilimler F. dekanları hakkında görevleri ile ilgili işledikleri disiplin suçları nedeniyle açılan soruşturmalar sonucu, YÖK görevde bulunan üç öğretim üyesinin dekanlık görevinden alınmasına karar vermiştir. Görevden alınan dekanların yerine görevlendirmeler en kısa sürede yapılacaktır. Boğaziçi Üniversitesi şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de akademik kalitesini özenle sürdürecek ve karar mekanizmalarının sağlıklı şekilde çalışması için gereğini yerine getirecektir." ifadelerini kullandı. .

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