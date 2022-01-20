Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan, Yükseköğretim Genel Kurulu (YÖK) kararıyla görevden alındı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt'u görevden aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri'nden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alındığı belirtilen kararın dekanlara elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı gönderilerek tebliğ edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Boğaziçi Üniversitesi atanmış rektörü Prof. Dr. Naci İnci, bu akşamüstü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt'a, Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten'e ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan'a elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı göndererek, 18.01.022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karara istinaden Dekanlık görevinden alındıklarını tebliğ etmiştir. Seçilerek göreve gelmiş olan dekanlarımızın görevden alınmasına dair basını ve kamuoyunu en kısa zamanda bilgilendireceğiz." .