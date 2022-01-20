DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak fotoğraf ve imza
Çocukların müstehcen fotoğraf çeken sanığa görülmemiş ceza
Konut kredisi düştü mü? Ev kredisi banka faizi ne kadar oldu? Güncel banka kredi faiz oranları
Selfie'lerini NFT olarak sattı, zengin oldu
MEB’den öğrenciler uyarı! Süre uzatıldı
Seçmeli ders süresi uzatıldı mı? Seçmeli ders seçme son gün ne zaman?
Türkiye'den Avrupa Konseyi'ne ''Osman Kavala'' yazısı
İstifa edeceği ileri sürülen TÜİK Başkanı sessizliğini bozdu
Dünyanın en büyük telefon üreticisi belli oldu: Samsung tahtını kaptırdı
Mardin hava durumu (20 Ocak – 18 Şubat)
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 emekli maaş farkı ne kadar? (SSK, Bağ-Kur)
TKP'li Kemal Okuyan: Ortaklığı mümkün görmedik
Öğretmen, Polis, Hemşire ek zam farkı ne kadar? Ek zam ne zaman yatacak?
Altında flaş hareket
RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

TIMETURK / GÜNDEM / Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan, Yükseköğretim Genel Kurulu (YÖK) kararıyla görevden alındı.

3 Saat Önce
2022-01-20 07:12:25
Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt'u görevden aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri'nden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alındığı belirtilen kararın dekanlara elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı gönderilerek tebliğ edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Boğaziçi Üniversitesi atanmış rektörü Prof. Dr. Naci İnci, bu akşamüstü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt'a, Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten'e ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan'a elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı göndererek, 18.01.022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karara istinaden Dekanlık görevinden alındıklarını tebliğ etmiştir. Seçilerek göreve gelmiş olan dekanlarımızın görevden alınmasına dair basını ve kamuoyunu en kısa zamanda bilgilendireceğiz." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş