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Boğaziçi'nde bitmeyen direniş 470'inci gününde

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin her gün rektörlük binasına sırtlarını dönerek yaptıkları eylem 321'inci, atamalara karşı direniş ise 470'inci gününe girdi.

1 Saat Önce
2022-04-18 15:35:48
Boğaziçi'nde bitmeyen direniş 470'inci gününde

Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 Ocak 2021'de Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu'nun görevden alınmasının ardından da devam ediyor.

Direnişin 470'inci gününde Boğaziçili akademisyenler bir araya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve Bulu'nun ardından rektörlüğe atanan Naci İnci'yi protesto ettiler.

Gazete Duvar'ın haberine göre; direnişin 68'inci haftasında yayımlanan bilgi notunda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 18 Nisan 2022, Pazartesi. Boğaziçi Üniversitesi'nde direnişin 1. yılı doldu ve 68. haftasına girildi. Bugün direnişin 470. günü.

Naci İnci'nin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının iki yüz otuz beşinci, 30 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci'nin Matematik Bölümü tam zamanlı öğretim üyesi Mohan Ravichandran'ı hiçbir gerekçe göstermeden dönem ortasında görevden almasının ise yüz elli dördüncü günü !!!

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri haftanın her iş günü olduğu gibi bugün de 12:15''te #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek arkalarını 321. kez rektörlük binasına döndüler.

Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde “Özerk, Özgür, Demokratik Üniversite” yazan dövizler taşıdılar." .

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